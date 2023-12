Come non pagare bollo auto/ Escamotage legale per l’esonero (23 dicembre 2023)

Chi è in cerca di una soluzione che ci spieghi come non pagare bollo auto, potrà farsi un bel regalo di Natale adottando questa scelta sana ed ecologica che vi presenteremo in questa guida. Si tratta di un escamotage assolutamente legale, previsto e incentivato perfino dal Governo italiano.

Il bollo auto, è quell’imposta che sappiamo bene quanto possa essere odiata dagli automobilisti italiani, che ogni anno si trovano a dover affrontare dei prezzi esorbitanti (almeno nella maggior parte dei casi). Poter abolire quell’odiata scadenza annuale del bollo sarebbe come una “manna dal cielo”.

Come non pagare il bollo auto con questo escamotage

La soluzione su come non pagare il bollo auto è quella di sfruttare gli eco incentivi messi a disposizione dal Governo italiano, che oltre ad applicare un forte sconto sull’acquisto di un mezzo elettrico (previa rottamazione di una vettura “vecchia”), esonera dal pagamento dell’imposta di proprietà in questione.

Va specificato che l’esonero del pagamento del bollo auto di un’auto elettrica dipende molto dalla Regione di appartenenza. Le più fortune e generose, sono certamente la Lombardia e il Piemonte, dove la misura è applicata “a vita“, mentre in altri territori l’esonero potrebbe essere garantito per un periodo che va dai 3 ai 5 anni.

Per conoscere l’esenzione a cui si ha diritto suggeriamo di consultare il sito ufficiale della propria Regione italiana, dove verranno riportati tutti i dettagli.

Qualche esempio regionale

Coloro che volessero sfruttare l’escamotage su come non pagare il bollo auto, potrebbero avere la curiosità di conoscere le normative imposte dalla Regione in cui vivono. Escludendo Piemonte e Lombardia di cui abbiamo già parlato, ecco la situazione negli altri territori italiani:

Trentino Alto Adige: l’esenzione del bollo auto per i veicoli 100% elettrici vale per i primi cinque anni da quando è avvenuta la prima immatricolazione. Fa eccezione Bolzano, il cui periodo oltre i primi cinque anni prevede uno sconto del 25% sulla cifra che pagherebbero le macchine a benzina. Veneto: l’esenzione del pagamento del bollo per le auto elettriche è quinquennale (anche in questo caso, dalla prima immatricolazione), per quelle ibride si riduce al triennale. Sicilia e Abruzzo: Anche nelle due Regioni del Mezzogiorno vige l’esenzione del bollo per le auto elettriche per i primi cinque anni, con successivo pagamento dell’imposta pari ad un quarto della cifra prevista per le macchine a benzina.

Tuttavia, possiamo confermare che gran parte di Italia prevede queste regole appena circoscritte.

