Come pagare meno affitto/ Il “trucco” per ridurre il canone mensile (8 agosto 2023)

Andare alla ricerca di come pagare meno affitto è una delle strategie più intelligenti per gli inquilini che vorrebbero abbattere dei costi mensili. Uno dei problemi più comuni del nostro Bel Paese è il caro affitti, o comunque l’accesso molto difficile al “mattone”, anche per l’acquisto.

Per poter ridurre il canone d’affitto ci sono diverse soluzioni: dalle iniziative prese dai Comuni a delle chicche che potrebbero farci pagare soldi mensilmente. In questa guida affronteremo le opzioni più concrete per tentare a raggiungere l’obiettivo.

Come pagare meno affitto tramite “legali”

L’argomento che stiamo per affrontare su come pagare meno affitto racchiude una soluzione poco nota, o almeno, è certamente la meno comune. Si tratta di proporre una riduzione del canone qualora ci si accorge di alcuni dettagli compromettenti.

Nel caso specifico, per Legge l’affittuario potrebbe avvalersi del diritto di chiedere una riduzione dell’affitto (post firma sul contratto e dunque validità), a patto che vi siano le condizioni: difetti che potrebbero rovinare la vita a chi ci vive (muffa, infiltrazioni), o ad esempio un importo del canone che supererebbe il valore medio del mercato immobiliare.

La decisione finale spetta sempre al giudice, che valuterà la situazione nel suo complesso, e soltanto dopo deciderà chi favorire.

Come pagare meno affitto: quale iter seguire

Ora che abbiamo visto come pagare meno l’affitto con questa piccola chicca, prima di avviare una pratica legale la cosa migliore sarebbe far presente i difetti al proprietario dell’immobile, cercando di trovare un compromesso che possa soddisfare le esigenze di entrambi.

In caso di esito negativo con il proprietario dell’immobile, allora sarà meglio contattare un perito che uscirà a fare la sua valutazione, e successivamente spedire quest’ultima al proprietario dell’appartamento messo in affitto.

Andare alla ricerca di difetti è certamente la soluzione migliore per aumentare la probabilità di pagare un canone d’affitto molto più basso (in base alla gravità).











