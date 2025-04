Ogni anno lo stesso problema: come si può fare per perdere alcuni chili prima delle classiche abbuffatte pasquali? C’è una dieta salutare che dovresti seguire.

Con l’arrivo della primavera spesso ci sentiamo appesantiti e vorremmo rimetterci un po’ in forma in vista delle tradizionali abbuffate di Pasqua. Queste ultime settimane che ci separano dagli amati banchetti sono il momento ideale per provare a perdere qualche chilo. Sarai felice di sapere che basta un a settimana per alleggerire la dieta e notare subito cambiamenti fisici (nonché un miglioramento dell’umore e un aumento dell’energia).

Se anche tu non vuoi perdere più tempo e intendi dimagrire un po’ prima di Pasqua, la dieta pre-feste messa a punto dalla dottoressa Maria Makarovic può senz’altro esserti d’aiuto. Il programma prevede sette giorni di alimentazione leggera ma bilanciata che, se seguita con costanza e abbinata all’immancabile attività fisica, può portare a perdere fino a 1,5 kg in una sola settimana. Ma vediamo questa incredibile dieta più da vicino.

La dieta pre-Pasqua per alleggerirti senza sacrifici

La Pasqua ain famiglia si avvicina e, con lei, le immancabili e delziiose colombe, oltre che le amatissime uova di Pasqua. Non certo dolci ipocalorici! Prepararsi in anticipo con una dieta disintossicante può aiutarti a goderti le feste con meno sensi di colpa (e la pancia più sgonfia). Vediamo dunque il menù settimanale messo a punto dall’esperta di nutrizione Makarovic (citata da Men’s Health) da seguire nella settimana antecedente alla Pasqua.

Lunedì

Il primo giorno di dieta è consigliabile fare colazione con una tazza di latte scremato e 3 biscotti ipocalorici. A metà mattinata è poi il momento dello spuntino, a base di frutta.

A pranzo meglio optare per un primo, come gli gnocchi di patate (circa 150 gr.) conditi con un sugo leggero e un po’ di insalata. A merenda prediligi un po’ di frutta o uno yogurt, mentre a cena scegli un trancio di pesce spada poco condito, spinaci e due fette di pane.

Martedì

Martedì inizia la giornata con uno yougurt e un frutto. Anche per lo spuntino di metà mattinata opta per della frutta, mentre a pranzo preparati un po’ di riso al pomodoro e dell’insalata mista. A merenda il solito frutto (un pompelmo sarebbe la scelta ottimale) mentre a cena vai con la pasta al pomodoro oppure opta per un piatto di farro e zucchine, due uova sode, asparagi e due fette di pane.

Mercoledì

Il mercoedì torna nella dieta il nostro amato caffelatte da consumare con 4 biscotti. Poi spremuta d’arancia come spuntino e pasta con rucola e grana a pranzo. A merenda scegli un frutto e a cena opta per un minestrone con formaggio magro, insalata di cicoria e pane.

Giovedì

Inizia la mattinata con yogurt e tre fette biscottate. Come spuntino la solita frutta, immancabile in questo piano, a pranzo salmone alla griglia con carote.

A merenda della frutta e a cena del riso freddo con pesce spada e un po’ di insalata. In questo modo arriverai sempre più leggero alla fine della settimana.

Venerdì

A colazione vai di yogurt e frutta. Due fette di ananas come spuntino mentre a pranzo scegli del riso con gamberetti e un’insalata di pomodori e rucola. Spuntino a base di frutta e a cena un bel minestrone di cereali, insalata e due fette di pane.

Sabato

Il sabato la dieta si fa un po’ meno stringente: scegli a colazione del muesli con latte scremato, una mela come spuntino e a pranzo prepara dei ravioli al pomodoro e dell’insalata. A merenda un po’ di frutta e a cena una bella pizza (non pesante).

Domenica

Scegli a colazione della frutta, delle fette biscottate e del latte scremato; a merenda l’immancabile frutta e a pranzo della pasta al pomodoro. A cena vai con la minestra di verdure, 100 g. di prosciutto crudo e delle carote.

Ricorda poi sempre di bere almeno due litri di acqua al giorno, di fare movimento ed evitare come la peste gli snack fuori pasto. Vedrai subito la differenza in soli pochi giorni!