Come proteggere i nostri occhi?/ L’esperto: “Ecco quali occhiali scegliere, vanno bene anche per i bimbi”

Come si proteggere i nostri occhi e come si scelgono gli occhiali? Ne ha parlato a Uno Mattina stamane il professor Walter Calcatelli del Fatebenefratelli di Roma a Uno Mattina: “Quando scegliamo un occhiale deve proteggerci dai raggi ultravioletti. L’Ue considera gli occhiali da sole un dispositivo di protezione individuale, dobbiamo controllare se la lente ha un buon assorbimento di raggi Uv, bisogna scegliere il colore e la capacità di filtrare i raggi luminosi, una lente chiara o scura anche per le esigenze per cui li compriamo. Se li utilizziamo di giorno o d’inverno utilizzeremo delle varie tipologie”.

Ma le lenti polarizzate sono migliori? Walter Calcatelli precisa: “Si il filtro polarizzato elimina i riflessi che causano l’abbagliamento. Con queste lenti, attraverso un filtro polarizzante esercitano un’azione di filtraggio, funzionano come una tenda veneziana, fanno passare i raggi luminosi buoni eliminando quelli che ci danno l’abbagliamento. In assenza di tipologie quali gradazioni scegliere? Le nostre lenti hanno categorie che vanno da 0 a 4 a seconda della capacità di filtrare la luce. L’occhiale più chiaro per gli ambienti chiusi mentre quelli più scuri per ambienti aperti dove c’è la neve, l’acqua e l’asfalto e dove ci sono riflessi”.

COME PROTEGGERE I NOSTRI OCCHI CON GLI OCCHIALI: “SE ABBIAMO PATOLOGIE…”

“Se abbiamo delle patologie – ha proseguito Calcatelli – come ad esempio nei su fondo oculare dobbiamo usare occhiali da sole. Ci sono le lenti fotoselettive per pazienti con degenerazione maculare, mentre le lenti marroni dai miopi e quelle verdi dagli ipermetropi per una questione di lunghezza d’onda del colore”.

Per i bambini invece come ci si deve comportare? “Vanno bene gli occhiali da sole, sono i nostri pazienti fragili, vanno protetti anche i loro occhi, i bimbi giocano molto all’aria aperta e in tutte quelle occasioni si possono utilizzare degli occhialini perchè una volta si temeva che fossero troppo rigidi ora invece sono molto sensibili e non ci sono più problemi”.

