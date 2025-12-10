Vista l'intensa volatilità dei mercati finanziari, gli italiani hanno cercato altre strategie per valorizzare i propri risparmi

Risparmiatori italiani sempre più prudenti: aumentano i saldi di conto corrente mentre in parallelo la raccolta tramite obbligazioni bancarie è scesa di quasi il 10% su base annua. Molti risparmiatori hanno preferito fuggire dai mercati recentemente interessati da un’intensa volatilità piuttosto che valorizzare un asset allocation ben diversificata: sono scelte che nel medio termine avranno un peso negativo.

Alternative alla fuga (e al parcheggio dei soldi sul conto), le soluzioni di breve termine si sono dimostrate perdenti e poco remunerative. L’incertezza ha comunque spinto la clientela retail ad avvicinarsi sempre di più ai servizi per la protezione dei patrimoni e per la diversificazione del risparmio.

La richiesta di protezione con soluzioni assicurative ha continuato a essere importante così come la diversificazione attraverso gestioni tematiche. In particolare, dal settore assicurativo sono emersi segnali di ripresa delle attività delle polizze vita. Infatti, nel mese di ottobre la nuova produzione di polizze vita individuali risulta in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il 40% proviene da nuovi premi investiti in gestioni separate di prodotti multiramo (polizze combinazione di una componente di ramo I e di una di ramo III). In crescita per il quarto mese consecutivo rispetto all’analogo mese del 2024 (+8%) le sottoscrizioni di polizze unit-linked: di queste il 45% proviene da nuovi premi di polizze multiramo investiti in fondi unit-linked, in calo dell’1,8%.

Nelle prossime settimane si attende che la crescita delle polizze vita continuerà sulla scia della ricerca di maggior protezione e sicurezza dal post-Covid in avanti.

Per le polizze di malattia di lunga durata (ramo V) si osserva nel mese di ottobre, per il secondo mese consecutivo, un volume di nuovi premi in aumento rispetto allo stesso mese del 2025 (+6,2%). Un trend interessante è stato quello degli investimenti progressivi che consente di attenuare i rischi dal timing sul mercato.

In ascesa le gestioni “alternative”, specie nel private, sostenute dalla ricerca di maggiore tutela e decorrelazione dalla volatilità dei mercati. E anche in questa direzione i prodotti che avvicinano il risparmio all’economia reale nell’immobiliare o nei crediti alle imprese presentano il vantaggio del rapporto rischio-rendimento. Ci si attende quindi una progressiva crescita di queste asset class anche alla luce delle novità fiscali riferibili ai Pir alternativi.

In evidenza anche le sottoscrizioni di Fondi Etf, i prodotti passivi a basso costo aventi il fine di replicare un indice di riferimento con interventi minimi che si sono ritagliati un posto sempre più importante nei portafogli proprio per la loro economicità che in tempi di tassi ai minimi ha un impatto rilevante sul rendimento finale.

