C'è un metodo segretissimo che permette di pulire la doppia porta del forno. Ecco come rendere splendente l'elettrodomestico.

Il doppio vetro del forno lo si può pulire senza dover necessariamente smontarlo. Ecco il trucco segreto che nessuno ha mai detto.

Il forno rappresenta, ormai da decenni, un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che amano l’ambiente della cucina. Questo strumento ci permette infatti di preparare cibi deliziosi in poche mosse. Spesso diventa però complicato mantenerlo pulito, soprattutto perché durante la cottura si accumulano al suo interno gli avanzi del cibo consumato. Ad allarmare gli utenti è specialmente il doppio vetro dello sportello, che è stato progettato per dare un isolamento termico e per permettere di controllare la cottura dei cibi.

Smontare la porta del forno è molto difficile, ma per fortuna esiste un metodo per pulire l’elettrodomestico senza dover ricorrere a interventi specifici e drastici.

Come pulire la doppia porta del forno

Il sogno dei consumatori? Raggiungere l’intercapedine tra i due vetri e rimuovere in questo modo lo sporco ostinato. In realtà per farlo c’è bisogno di una gruccia in filo di ferro oppure di un forchettone da griglia, una paletta di metallo o un metro da sarta. Oltre a questo strumento occorre avere con sé un panno in microfibra e l’aceto di vino bianco che igienizza tutto il forno.

Ecco tutti i passaggi da seguire:

Spolverare , eliminando così la polvere accumulata tra i vetri. Si deve quindi fissare un panno in microfibra asciutto all’estremità dell’utensile e inserirlo delicatamente nell’intercapedine;

, eliminando così la polvere accumulata tra i vetri. Si deve quindi fissare un panno in microfibra asciutto all’estremità dell’utensile e inserirlo delicatamente nell’intercapedine; Preparare la soluzione detergente , versando l’aceto in una bacinella aggiungendo anche un cucchiaio di bicarbonato di sodio;

, versando l’aceto in una bacinella aggiungendo anche un cucchiaio di bicarbonato di sodio; Pulire a fondo , immergendo il panno nella soluzione detergente e insistendo soprattutto sulle zone più sporche. Questo processo va ripetuto finché il vetro non sarà pulito alla perfezione;

, immergendo il panno nella soluzione detergente e insistendo soprattutto sulle zone più sporche. Questo processo va ripetuto finché il vetro non sarà pulito alla perfezione; Risciacquare , sostituendo il panno sporco con uno pulito e inumidito con acqua, e passandolo tra i vetri per rimuovere eventuali residui di aceto;

, sostituendo il panno sporco con uno pulito e inumidito con acqua, e passandolo tra i vetri per rimuovere eventuali residui di aceto; Asciugare con un panno asciutto;

con un panno asciutto; Lasciare asciugare completamente per favorire l’eliminazione dell’odore di aceto e lasciando la porta del forno leggermente aperta per circa un’ora.

Per seguire tutti questi passaggi è fondamentale mettere la sicurezza al primo posto e assicurarsi quindi che il forno sia spento, freddo e scollegato dalla corrente elettrica. Bisogna anche procedere con molta delicatezza ed evitare che ci sia troppa pressione sul vetro. Infine, sarebbe bene evitare accumuli di sporco ostinato ma pulire il doppio vetro del forno regolarmente, almeno una volta al mese. Solo con questo metodo fai da te si potrà dire addio allo sporco ostinato.

