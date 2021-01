Come riscuotere vincita Lotteria Italia 2021/ Pagamento premi: le modalità previste

Come riscuotere i soldi della vincita alla Lotteria Italia 2021? Quello della riscossione è un tema delicato, del resto parliamo di premi importantissimi, a partire dal primo di 5 milioni di euro. La procedura per la richiesta di pagamento dei premi varia a seconda che si sia in possesso di un tagliando cartaceo o di uno digitale. Nel primo caso prevede che sia possessore del biglietto fortunato della Lotteria Italia a dover fare personalmente apposita richiesta di pagamento dei premi. Ne ha facoltà in una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo, che provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, e al suo inoltro a Lotterie Nazionali srl, rilasciando poi al possessore apposita ricevuta.

Altrimenti ci si può recare presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, che si trova a Roma in viale del Campo Boario 56/D. Possono anche essere fatti periferie al medesimo Ufficio Premi, indicando generalità, indirizzo del richiedente e modalità di pagamento richieste tra assegno circolare, bonifico bancario o postale, ma a rischio del possessore.

COME RISCUOTERE VINCITA LOTTERIA ITALIA 2021: BIGLIETTO DIGITALE

Per riscuotere la vincita della Lotteria Italia 2021 di un biglietto digitale è importante presentare la documentazione richiesta. La riscossione richiede infatti, la presentazione di un documento di identità valido, codice fiscale e stampa del promemoria di gioco o del codice univoco della giocata vincente. Va poi scelta la modalità di pagamento tra quelle indicate per l’accreditamento del premio. Nel caso di biglietto a distanza, il pagamento dei premi avviene dopo la verifica e certificazione da parte di una apposita Commissione prevista dall’articolo 12 del decreto direttoriale del 17 maggio 2011.

In ogni caso, si possono riscuotere le vincite della Lotteria Italia 2021 presentando le richieste di pagamento entro il termine di decadenza di 180 giorni che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale dell’estrazione dei premi sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una volta scaduto questo termine fissato per legge, si perde automaticamente il diritto a ricevere il premio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA