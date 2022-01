Come riscuotere vincita Lotteria Italia 2022/ Biglietti: quando l’accredito del premio?

Come riscuotere vincita Lotteria Italia 2022? Se vi state ponendo questo interrogativo, significa che siete tra i fortunati vincitori di un premio del concorso nazionale e che la vostra calza della Befana si è rivelata decisamente molto ricca. La procedura per la richiesta di pagamento dei premi varia in base alla tipologia del tagliando di cui si è in possesso, cartaceo o digitale. Nel primo caso prevede che sia possessore del biglietto fortunato della Lotteria Italia 2022 a dover fare personalmente apposita richiesta di pagamento dei premi. Per inoltrare la richiesta di incasso si hanno a disposizione 180 giorni dalla pubblicazione dei numeri vincenti nel bollettino ufficiale. Oltre questo termine, decade il diritto ad avere il premio. Il biglietto vincente, inoltre, deve essere conservato integro e presentato in originale.

Per quanto concerne la richiesta di riscossione per la Lotteria Italia 2022, le alternative sono tre: presentare di persona il biglietto integro e originale presso l’Ufficio Premi Lotterie Nazionali, ubicato in viale del Campo Boario, 56/D, a Roma; spedire il biglietto con raccomandata A/R (a rischio del possessore) presso l’Ufficio Premi Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario, 56/D , indicando le proprie generalità, indirizzo, e modalità di pagamento scelta (assegno circolare o bonifico bancario o postale); presentare il biglietto presso un qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo, che invierà il biglietto all’ufficio Premi Lotterie Nazionali per conto del vincitore, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

COME RISCUOTERE VINCITA LOTTERIA ITALIA 2022: IN CASO DI BIGLIETTO DIGITALE…

Per ciò che concerne i biglietti digitali, invece, ecco come riscuotere un’eventuale vincita alla Lotteria Italia 2022: fondamentale sarà presentare la documentazione integrale, che comprende carta d’identità, codice fiscale e stampa del promemoria di gioco o del codice univoco della giocata vincente, selezionando quindi la modalità d’accredito preferita. In caso di biglietto a distanza, il pagamento dei premi avviene dopo la verifica e certificazione da parte di una apposita Commissione prevista dall’articolo 12 del decreto direttoriale del 17 maggio 2011.

Comunque, rammentiamo che si possono riscuotere le vincite della Lotteria Italia 2022 presentando le richieste di pagamento entro il termine di decadenza di 180 giorni che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale.



