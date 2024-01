Come riscuotere vincita Lotteria Italia 2024/ Biglietti vincenti: quando viene accreditato il premio vinto?

LOTTERIA ITALIA 2024, COME RISCUOTERE VINCITA: I TERMINI E TEMPI DI DECADENZA

Se vi state domandando come riscuotere la vincita della Lotteria Italia 2024, vuol dire che siete stati molto fortunati. Il vostro biglietto, infatti, era probabilmente quello giusto. Sicuramente avrete fretta di avere tra le mani il vostro premio, ma è importante ricordare che le richieste di pagamento devono pervenire entro il termine di decadenza di 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale dell’estrazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tempo dunque non manca.

Dopo avere presentato la richiesta in questione nelle modalità che vi illustreremo nel paragrafo successivo, il pagamento avverrà entro 45 giorni dalla messa a disposizione dei fondi per i pagamenti da parte dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli. Il tutto, ovviamente, nel caso in cui siano state rispettate le regole e nel caso in cui le verifiche siano andate a buon fine. È per questo motivo che, per evitare illusioni, il consiglio è quello di controllare con cura i propri biglietti, per assicurarsi che siano davvero vincenti. Si tratta di informazioni tutt’altro che trascurabili, visto che è di circa 30 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Nell’ultima edizione gli italiani smemorati hanno dimenticato di riscuotere premie per 400mila euro, divisi in 10 premi di terza categoria da 25mila euro ciascuno e da tre di seconda categoria da 50mila euro, stando a quanto segnalato da Agimeg.

LOTTERIA ITALIA 2024, BIGLIETTO CARTACEO E ONLINE: COSA CAMBIA PER RISCUOTERE VINCITA

È importante sottolineare che ci sono delle differenze su come riscuotere una vincita della Lotteria Italia 2024 ottenuta tramite un biglietto cartaceo o tramite un biglietto digitale. Nel primo caso i biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. situato in viale del Campo Boario 56/D, (CAP 00154) a Roma, oppure fatti pervenire, a rischio del possessore, al medesimo Ufficio Premi, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste, a scelta tra assegno circolare, bonifico bancario o postale. I biglietti possono essere presentati, inoltre, presso uno sportello della banca tesoriera di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata nell’istituto di credito Intesa Sanpaolo, che provvederà ad inoltrarlo alle autorità competenti con rilascio di una apposita ricevuta.

Diverso il caso di premi conseguiti a seguito dell’acquisto di un biglietto con modalità a distanza. In questo caso l’utente titolare del conto gioco richiede il pagamento della vincita presso il medesimo Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. situato a Roma oppure presso uno sportello della banca dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo, mediante presentazione di un documento di identità valido, del codice fiscale e della stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente. Il pagamento avviene successivamente previa verifica e certificazione da parte della apposita Commissione cn le stesse modalità citate in precedenza sulla base delle preferenze del possessore.











