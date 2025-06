Anche quest’anno l’ENEA raccomanda le tecniche ideali su come risparmiare con il condizionatore in estate ed evitare che i costi in bolletta possano risultare eccessivi. Dopo i rincari precedenti e l’inflazione che viaggia a galoppo, il rischio di incorrere in spiacevoli conseguenze economiche è dietro l’angolo.

Secondo dei recenti studi ISTAT, quasi il 50% delle famiglie in Italia possiede un climatizzatore, con una maggior diffusione al Sud (dove gli impianti salgono al 51%) e una minor diffusione al Nord e al Centro Italia, dove rispettivamente la percentuale si riduce al 49% e al 44%.

Come risparmiare con il condizionatore in estate secondo l’ENEA

Il primo suggerimento che l’ENEA rilascia su come risparmiare con il condizionatore in estate è la regolare manutenzione dell’impianto. Oltre agli obblighi previsti dalla normativa (con controlli periodici per climatizzatori invernali al di sopra dei 10 kW e 12 kW per gli estivi), è una prevenzione anche contro muffe e batteri che possono arrecare danni alla salute.

Il secondo consiglio riguarda la classe energetica, un parametro indispensabile che consente un risparmio nei consumi fino al 40% con l’acquisto di un climatizzatore di tipo A+++ o anche A, le cui etichette riportano i consumi fino a 350 in funzione di raffreddamento e 1.400 ore per il riscaldamento.

Un’osservazione che spesso non viene effettuata riguarda la posizione dell’aria condizionata, che l’ENEA suggerisce di collocare nella parte più alta della parete (per favorire il ricircolo dell’aria fredda, che tende ad andare verso il basso, e quella calda verso l’alto).

È assolutamente sconsigliato posizionare il climatizzatore dietro l’arredamento (tende o divani), per evitare che l’aria possa restare “bloccata”.

Ultimi consigli per spendere meno con il condizionatore

Una combo che consente un bel risparmio in bolletta è l’abbassamento delle tapparelle durante le ore della giornata in cui fa più caldo e il mantenimento di una temperatura compresa tra 24° e 26°. In linea generale è importante tenere l’aria condizionata 2 o 3 gradi circa più bassa rispetto all’ambiente esterno.

Grazie alle ultime novità del mercato, si potrebbe optare per l’acquisto di un termostato regolabile a distanza e con un buon mantenimento della temperatura interna (specialmente nelle ore notturne), così da risparmiare sui consumi della bolletta della luce.

L’ultimo suggerimento dell’ENEA al fine di sapere come risparmiare con il condizionatore in estate è con la richiesta dell’intervento di un tecnico che possa controllare l’efficienza energetica dell’intera abitazione, valutando l’isolamento termico sia di finestre che di pareti.