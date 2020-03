Come sarà la vita dopo il coronavirus?/ “Diremo addio alla normalità che viviamo ora”

Come sarà la vita dopo il coronavirus? Una domanda che molti si stanno ponendo in questa giorni di emergenza, e a cui al momento è decisamente complicato rispondere. Sono infatti moltissime le incognite, a cominciare dal sapere quando si tornerà alla normalità, e soprattutto, se la situazione si aggraverà ancora di più, o se invece, fra qualche giorno (come sperano tutti), il peggio sarà passato. Vedendo l’esempio cinese, il dramma è durato circa tre mesi, ma Pechino e Roma sono distanti migliaia di chilometri, ed inoltre, le due realtà sono completamente diverse. Fabio Sabatini, professore di Economia alla Sapienza di Roma, ha pubblicato un lungo post sulla propria pagina Facebook in cui ha esternato alcune tesi plausibili: “È il concetto stesso di normalità che è destinato a cambiare, per lungo tempo. È un cambiamento che dovremo interiorizzare in fretta, per impedire ai sistemi sanitari e all’economia di collassare, moltiplicando i danni dell’epidemia”.

CORONAVIRUS, VITA DOPO CORONAVIRUS: “I DEBOLI DIVERRANNO SEMPRE PIU’ DEBOLI”

Secondo il docente bisognerà “ripensare le interazioni sociali, cambiare radicalmente stile di vita e, nei limiti del possibile, l’organizzazione dei processi produttivi”. La vita non tornerà in tempi brevi alla normalità: “Per salire su un aereo dovremo sottoscrivere un servizio che traccia i nostri spostamenti, in modo che la compagnia aerea riceva un alert se ci siamo avvicinati troppo a persone infette o focolai d’infezione”. Qualcosa di simile potrebbe poi essere applicato anche ad altri luoghi pubblici, così come non è da escludere che ci verrà chiesta una prova di immunizzazione, “e finiremo con l’adattarci anche a tali misure come ci siamo abituati ai controlli antiterrorismo in aeroporto”. Si aprirà quindi uno scenario in cui i più deboli diverranno sempre più deboli, i precari diverranno ancora più precari: “Gli immigrati, i rifugiati e gli ex detenuti – le parole del professore universitario – troverebbero un nuovo ostacolo all’integrazione in una società sempre più stratificata e segregata. I criteri di discriminazione potrebbero allargarsi”. E così che la normalità a cui siamo abituati ora, forse, non tornerà mai più…



