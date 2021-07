Come scaricare Green Pass/ I modi per richiedere certificazione Covid, se non arriva…

Come scaricare il green pass? Questa è la domanda che si sono posti e si stanno ponendo tanti italiani. Come ormai ben sappiamo, dal 17 giugno è possibile scaricare la certificazione verde Covid-19 per tutti coloro che sono stati vaccinati, guariti dal coronavirus oppure con tampone dall’esito negativo. Green pass divenuto ancora più chiacchierato nel corso delle ultime ore, considerando il dibattito in corso sulla possibile introduzione di più obblighi…

Ma torniamo a come scaricare il green pass. Chi si è vaccinato, è guarito o ha effettuato un tampone negativo ha ricevuto sul telefono un codice di autenticazione con delle istruzioni per ricevere la certificazione verde, fondamentale per partecipare ad alcuni eventi o per entrare/uscire da territori classificati in zona rossa/arancione. Entriamo nel dettaglio sulle modalità a disposizione per ottenere il pass…

COME SCARICARE IL GREEN PASS

È possibile scaricare il green pass anche senza applicazioni: la certificazione verde infatti si può ottenere andando sul sito nazionale dedicato www.dgc.gov.it e inserendo il codice Authcode e i dati della tessera sanitaria. Come dicevamo, per ottenere il pass verde è possibile anche usufruire di applicazioni, a partire da Io: in questo caso è necessario installare l’app con Spid o Cie e basterà attendere il certificato. In alternativa, è possibile ricorrere all’app Immuni: per scaricare il green pass è necessario accedere alla sezione “EU Digital Covid Certificate” e inserire il codice che attesti vaccinazione, guarigione e tampone negativo. Un’altra strada percorribile è quella del fascicolo sanitario elettronico, al quale si accede con le modalità previste dalle varie Regioni. Per i meno avvezzi, per scaricare il green pass è possibile chiedere aiuto ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta o alle farmacie grazie all’ausilio della tessera sanitaria. Come comportarsi se non arriva il codice? Molto semplice: è possibile contattare il 1500 per richiederlo oppure scrivere una e-mail a codice.dgc@sanita.it, indicando codice fiscale, data di vaccinazione/tampone negativo/primo tampone positivo per i guariti e indicare un contatto a cui si vuole ricevere il codice per scaricare il pass. Anche in questo caso si può chiedere l’aiuto ai professionisti del settore.

