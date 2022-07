Come scoprire se lo smartphone è spiato/ Con un programma (senza installazione) è facile

In molti si domandano come scoprire uno smartphone spiato, visto che oggigiorno la fiducia è sempre meno. Coniugi e partner, sono tra i più curiosi di scoprire se il partner è davvero così affidabile come pensano che sia.

E se proprio il partner è colui che in primis, non ha fiducia? Cosa avrebbe potuto far pur di scoprire tutta la verità? Installare uno stalkerware ad esempio. Un programma in grado di tracciare qualsiasi attività che venga compiuta nel device mobile.

Come scoprire se uno smartphone è spiato con questo tool

Per chi si stesse chiedendo i metodi su come scoprire uno smartphone spiato, la risposta è molto semplice, si chiama TinyCheck. Si tratta di un tool in grado di rilevare attività sospette, come ad esempio la presenza di uno stalkerware.

Il programma funziona pur senza installazione, in quanto sfrutta la scheda di rete WiFi del cellulare (Raspberry Pi). Il funzionamento è semplice, analizzando il traffico di rete TinyCheck, fa un controllo incrociato sui potenziali accessi da parte di sconosciuti.

Ad esempio, un server potrebbe esser sfruttato da uno spyware, dunque TinyCheck sarebbe in grado di rivelare questa presenza anomala ed identificarlo. L’utente potrà provvedere al download di un report in cui notare ogni dettaglio e poter salvare il materiale su una penna USB.

Chiaramente il programma informatico è piuttosto sicuro, visto che non invade alcun contenuto privato (non legge né messaggi e neppure email). Anche i contenuti scaricati resteranno salvati sul device, infatti niente verrà mandato al server di proprietà Kasperky.

TinyCheck è stato catalogato come programma informatico di livello 1. Ciò significa che non vi è una protezione chissà quanto elevata, visto che il minimo indispensabile sarebbe un livello 2 (installando una VPN o antivirus dello stesso livello).

Il livello 3 invece, viene preso in considerazione e sfruttato esclusivamente dalle forze di polizia, con determinate autorizzazioni.











