Come si allena Alex Schwazer per le Olimpiadi Parigi 2024 al Grande Fratello 2023?/ Marcia e palestra…

Alex Schwazer, allenamento al Grande Fratello 2023 per le Olimpiadi di Parigi 2024

Alex Schwazer è pronto a raccontare la sua storia nella casa del Grande Fratello 2023. Oltre a raccontarsi come atleta, Alex parlerà anche della sua vita privata condividendo la giornata con gli altri concorrenti. Tuttavia, la permanenza nella casa di Cinecittà sarà per Schwazer anche l’occasione per continuare ad allenarsi in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. “Mi allenerò ogni giorno, vedremo cosa riuscirò a fare sul tapis roulant. Sarà impegnativo, ma lo vedo come un ulteriore stimolo”, ha detto l’atleta nel salotto di Verissimo prima di entrare nella casa del Grande Fratello.

Kathrin Freund, chi è la moglie di Alex Schwazer/ "Avevo poche speranze di essere capito, invece..."

Grazie alla presenza del tapis roulant, dunque, Alex avrà la possibilità di mantenere il tono muscolare e potrà provare a marciare anche all’interno del giardino o per tutto il perimetro della casa. Un allenamento decisamente diverso da quello a cui è abituato, ma che gli permetterà di continuare a mantenersi comunque in forma.

Alex Schwazer alle Olimpiadi di Parigi 2024? Come può succedere/ "Sconto" sulla squalifica ma non solo

L’allenamento di Alex Schwazer prima del Grande Fratello 2023

Quello che potrà fare nella casa del Grande Fratello 2023, Alex Schwazer sarà decisamente un allenamento base rispetto a ciò che fa abitualmente. In un video pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, si vede Alex marciare su una strada innevata a velocità diverse per valutare il tempo e i percorsi chilometri in ogni allenamento. A tutto ciò, poi, si unisce anche l’allenamento in palestra che, nella casa di Cinecittà, sarà improvvisato esattamente come accaduto nella scorsa edizione per i vipponi che erano soliti allenarsi abitualmente.

KATHRIN FREUND, MOGLIE DI ALEX SCHWAZER/ "Decidiamo tutto insieme, mai stati lontani per molto"

Il pubblico del reality, dunque, è pronto a seguire l’avventura di Alex nella casa del GF per vedere con i propri occhi come si allena un campione che punta alle Olimpiadi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA