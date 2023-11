Come si calcola la TARI 2023/ Le linee guida per evitare sovrapprezzi (10 novembre 2023)

Interessarsi su come si calcola la tari 2023 può essere di fondamentale importanza dato che in questo periodo la scadenza dell’imposta nata nel 2014 dalla Legge numero 147/2013 (Legge di Stabilità), è sempre più vicina. Il conteggio può differire sulla base di alcuni fattori che spiegheremo nell’articolo.

La scadenza della TARI del 2023 è fissata alla fine dell’anno (dicembre), e le preoccupazioni di molte famiglie italiane si basano sul possibile aumento – già constatato – in alcune Regioni e Comuni di Italia, specialmente al Sud, dove a Napoli ad esempio, si prevede un +20% di rincari.

Come si calcola TARI 2023: cosa influenza il prezzo finale

Per comprendere come si calcola la TARI 2023, dovremmo basarci sui parametri che influenzano il costo finale: è prevista una quota fissa da conteggiare sulla base della superficie calpestabile dell’unità immobiliare occupata, e del numero dei soggetti che occupano la casa (indipendentemente che siano affittuari o proprietari).

Poi vi è una quota variabile, che viene conteggiata dal Comune di residenza sulla base di alcuni servizi che associa soggettivamente ogni ente di competenza. Tuttavia, i fattori che determinano il costo della TARI sono contenuti per Legge, nel Dpr 158/1999.

Al suo interno vi è una netta distinzione tra la quota fissa e quella variabile. La prima come si potrebbe intuire, si basa sui metri quadri dell’unità immobiliare. La seconda invece, varia in base la numero dei componenti familiari e in relazione alla tipologia del servizio.

Nonostante il Comune italiano abbia la facoltà di determinare il suo prezzo sulla base dei servizi previsti, va detto che l’ente dovrà attenersi sempre e comunque al cosiddetto “principio di proporzionalità“, tenendo presente di non applicare un costo troppo eccessivo per quei cittadini non residenti e che di conseguenza, non producono molti rifiuti.

Dopo aver visto come si calcola la TARI del 2023, va detto che tra i metodi di pagamento risultano quelli più tradizionali: il modello F24 oppure il MAV o ancora il bollettino postale.











