Come si chiama frattura base del quinto osso metatarsale del piede?/ Pseudo-Jones o..

Come si chiama la frattura base del quinto osso metatarsale del piede? E’ la domanda posta al primo concorrente della nuova edizione di Chi Vuol Essere Milionario. Un quesito che ha mandato in tilt diversi telespettatori ed internauti, che si sono messi alla ricerca della risoluzione in rete. Dai vari portali specializzati scopriamo la risposta esatta alla domanda di Gerry Scotti e apprendiamo che la frattura della base del quinto osso metatarsale è molto spesso chiamata frattura del ballerino o pseudo-Jones. “E’ una domanda col tranello”, scherza Gerry Scotti durante la puntata di Chi Vuol essere Milionario, mentre il suo concorrente riflette sulla risposta più sensata. Dopo aver fatto i suoi ragionamenti, l’ospite di Scotti opta per la Frattura del Ballerino, che è la risposta giusta. “Io mi sono rotto la base del quinto osso metatarsale del piede partecipando ad una gara di ballo”, ricorda ironico Gerry Scotti. Nello specifico si tratta di una lesione da schiacciamento, più semplicemente una forza distorsiva che provoca problemi al tendine. Tra le risposte a disposizione del concorrente, oltre a quella corretta della “Frattura del Ballerino“, vi erano altre improbabili soluzioni come “Frattura del torero”, “Frattira della recluta” o “Frattura del ladro”. Come detto la risposta corretta è la frattura del ballerino. Si va avanti: Federico punta il primo traguardo.

