Come si coltiva la bellezza interiore?/ Malucelli “Il nostro cuore ha 4 stanze, la più importante? Libertà”

La professoressa Malucelli è stata ospite stamane di Uno Mattina per parlare di bellezza interiore ed esteriore: “E’ fondamentale curare la bellezza ad una certa età perchè è quella interiore che prevale su quella esteriore. Coltivare la bellezza interiore vuol dire che cuore e mente hanno consapevolezza, realizzazione, condivisione e soprattutto della libertà. non si dipende dal giudizio esterno. Queste caratteristiche fanno di noi una persona bella. Non esistono visi brutti quando un viso sorride. Oscar Wilde disse di togliergli tutto ma non i suoi difetti.

“Bisogna inoltre accertarsi per come si è – ha proseguito la prof Malucelli – Barbra Streisand è andata da un chirurgo plastico che si è rifiutato di correggerle il naso perchè aveva un viso luminoso. La bellezza esteriore va coltivata con parsimonia e con dose, se sorridiamo e stiamo bene dentro e ogni giorno ci concediamo un qualcosa in più. Io mi sono meravigliata pochi giorni fa durante una passeggiata: ho visto una cicoria e mi ha ricordato quando la facevo con mia nonna”. E ancora: “Noi abbiamo rubato il termine armonia alla musica, che significa comporre. Ma in musica l’armonia non è data dalle note ma della pause, armonia significa accettazione, adattamento e attaccamento. Queste sono le tre A, se ci accettiamo e ci adattiamo ci vogliamo più bene, ma soprattuto quando ci attacchiamo alle persone”, ha concluso.











