Come si può perdere il reddito di cittadinanza/ Le nuove regole: chi è a rischio (14 luglio 2023)

In vista delle scelte del Governo Meloni, c’è chi si chiede preoccupato come si può perdere il reddito di cittadinanza. Le nuove regole potranno già escludere parte dei beneficiari a partire dal mese di agosto del 2023, ma chi con esattezza?

Chi percepisce il RdC e non ha nella propria famiglia alcun disabile, persona over 60 o minore a carico, la durata complessiva è di sette mesi, scaduti i quali non si può richiedere il rinnovo. Tuttavia, ci sono delle altre considerazione da dover tenere in mente sui percettori dell’aiuto economico.

Come si può perdere il reddito di cittadinanza? Le nuove misure

Come si può perdere il reddito di cittadinanza già da quest’anno? Le nuove regole ricordiamo che avranno effetto a partire dal 2024, ma già dal 2023 – come il caso precedente – alcuni beneficiari potranno perdere il diritto al RdC.

Verranno esclusi anche i ragazzi che hanno un’età compresa tra i 18 e massimo i 29 anni, che vivono in nuclei in cui si percepisce il Reddito di Cittadinanza, e laddove i componenti non abbiano terminato i dieci anni di scuola obbligatoria (ritirandosi prima dei 16 anni).

La nuova Legge di Bilancio del 2023 è ancora più severa, infatti in una nota di una recente circolare INPS, si legge che chi si chiede come si può perdere il reddito di cittadinanza, deve sapere che:

«La legge di Bilancio 2023 è ulteriormente intervenuta sulla materia stabilendo che la decadenza dal Reddito di cittadinanza interviene dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua».

Per “offerta di lavoro congrua“, si evidenziano quei requisiti indispensabili per esser obbligati a dire sì anche alla prima proposta di lavoro: distanza dal luogo di abitazione (entro 80 km), tempi di trasferimento tenendo conto dei mezzi pubblici; retribuzione superiore di almeno il 10% rispetto alla misura economica del RdC; coerenza con le competenze e con le le esperienze.

