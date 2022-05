Subito o Subbito?/ Come si scrive: significato, errori comuni, frasi ed esempi

SUBITO O SUBBITO? COME SI SCRIVE CORRETTAMENTE: LA GIUSTA FORMA

Si scrive Subito o Subbito? La pronuncia e la scrittura non sono sempre sono immediate. L’italiano ha a volte delle forme dialettali che si pensa siano coincidenti con la grammatica ufficiale. Per chi naviga ampiamente nel web, il dubbio potrebbe sembrare scontato, soprattutto con la diffusione di un sito importantissimo di compravendita e di offro/cerco lavoro come Subito.it. Per chi ancora avesse dubbi se si scriva subito o subbito, arriviamo direttamente al dunque: si scrive tassativamente e rigorosamente subito, con una sola b-, e non subbito.

COSA SIGNIFICA “SUBITO”

Attenzione però alla duplice forma e al differente significato di subito, a seconda dell’accento utilizzato. Se sùbito è un avverbio di tempo che indica una condizione di immediatezza, subìto è invece il participio passato del verbo subire (sopportare, patire). Niente paura, nonostante la variazione d’accento, la regola vale in entrambi i casi, senza distinzioni, per cui non dovreste avere più dubbi se scrivere subito o subbito: è senza dubbio subito!

COME SI SCRIVE SUBITO ALL’INTERNO DELLE FRASI A SECONDA DEL SIGNIFICATO

Es. Mi sono accorto sùbito che non si trattava di una proposta seria.

Es. Anna ha subìto numerose angherie nel periodo adolescenziale.

Es. Devo prendere sùbito l’autobus o rischio di arrivare in ritardo.

