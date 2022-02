Come si vota a Sanremo 2022? Televoto e lista dei codici/ Regolamento, costi e numeri

Come si vota a Sanremo 2022?

Dalla terza serata del Festival di Sanremo 2022 il pubblico da casa potrà esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto: vediamo dunque come funziona e qual è la lista dei codici a due cifre assegnati ad ogni cantante in gara, che corrisponde anche all’ordine di esibizione. Le modalità sono quelle degli scorsi anni: sarà possibile votare attraverso un SMS o una chiamata da telefono fisso.

La chiamata da telefono fisso potrà essere effettuata unicamente da utenze site in Italia (Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi) componendo il numero 894.001 e seguendo le istruzioni dettate dalla voce pre-registrata. Ogni voto andato a buon fine avrà un costo di Euro 0,51 IVA inclusa. Gli SMS invece potranno essere inviati al numero 475.475.1 unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3”, “Wind” e “WIND TRE”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”), Iliad e Ho.mobile. Il costo è compreso tra Euro 0,51 e Euro 0,50 IVA inclusa in base all’operatore. Nel messaggio dovrà essere scritto il codice corrispondente al cantante. Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a cinque per ogni sessione di voto della serata.

Sanremo 2022, come funziona televoto e lista dei codici: l’ordine di esibizione

La lista dei codici, che corrispondono all’ordine di esibizione nella terza serata dal Festival di Sanremo 2022, sarà fondamentale, come anticipato, per il funzionamento del televoto: sia in caso di chiamata da utenza fissa sia in caso di SMS da utenza mobile, infatti, l’utente dovrà comporre il suddetto codice per esprimere la propria preferenza.

Di seguito dunque la lista dei codici attribuiti ai cantanti in gara.

1. Giusy Ferreri

2. Highsnob & Hu

3. Fabrizio Moro

4. Aka 7even

5. Massimo Ranieri

6. Dargen D’Amico

7. Irama

8. Ditonellapiaga e Rettore

9. Michele bravi

10. Rkomi

11. Mahmood & blanco

12. Gianni Morandi

13. Tananai

14. Elisa

15. Rappresentante di lista

16. Iva Zanicchi

17. Achille Lauro

18. Matteo Romano

19. Ana Mena

20. Sangiovanni

21. Emma

22. Yuman

23. Le Vibrazioni

24. Giovanni Truppi

25. Noemi

