Come si vota al Festival di Sanremo 2022?/ C’è il Televoto per il pubblico da casa

COME SI VOTA E CHI VOTA AL FESTIVAL DI SANREMO 2022?

Come si vota al Festival di Sanremo 2022? Anche per l’edizione di quest’anno del concorso canoro più famoso d’Italia, saranno tre le modalità di votazione per scegliere quale sarà il brano più bello del Festival dell’Ariston. Il primo metodo, quello più importante per il pubblico di casa, sarà il classico sistema del Televoto, possibile sia da telefonia mobile, quindi dal proprio smartphone, così come da telefonia fissa. Come già visto in altre edizioni del Festival e per altri eventi, l’utente dovrà digitare uno specifico numero di telefono che verrà comunicato in seguito, spendere una determinata cifra, e digitare tramite il proprio telefono il codice associato al cantante che preferisce.

Ci sarà poi la giuria della sala stampa che comprenderà giornali, tv, radio e web, e sarà composta da 150 rappresentanti dei vari media che si sono accreditati al festival. Infine, la nota giura Demoscopica formata da ben 1000 componenti che sono stati selezionati appositamente per l’evento, e che voteranno attraverso un’applicazione dedicata. Come si vota dunque nelle prime due serate di Sanremo 2022? La Giuria dei giornalisti si dividerà in tre diversi gruppi, tv e carta stampata, quindi web, e infine radio, risultando come tre gruppi autonomi. Durante la quarta e quinta serata, invece, la stessa giuria voterà come unica componente, aggiungendosi poi al voto del pubblico di casa e a quello della Demoscopica.

FESTIVAL DI SANREMO 2022, COME SI VOTA? IL REGOLAMENTO PER TERZA E QUARTA SERATA, E FINALE

Come si vota la terza sera di Sanremo 2022? Sarà la serata più importante per il pubblico di casa, visto che lo stesso voterà attraverso il Televoto ed avrà un peso del 50 per cento sul risultato complessivo delle votazioni della stessa serata, contenendosi l’altro 50 per cento con la giuria demoscopica. Si tratta della serata in cui si esibiranno tutti e 25 i cantanti in gara, e al termine della stessa si effettuerà la media fra i voti delle prime due serate e la terza, per stilare la classifica di gradimento.

E come si vota invece nella quarta serata di Sanremo 2022? E’ quella delle cover, gli spettatori, con il Televoto, avranno un peso del 34 per cento, quindi il restante 66 per cento sarà equamente diviso fra la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, e la Demoscopica 1000. Anche in questo caso, al termine della serata, si effettuerà una media delle votazioni delle 4 puntate per poi stilare una nuova classifica in vista della finale di Sanremo 2022.

Per toglierci ogni dubbio vediamo come si vota per la finale di Sanremo 2022. Il meccanismo di voto ormai consolidato sarà infine riproposto, con il vincitore del Festival che sarà quindi eletto per un terzo dal pubblico di casa, un altro terzo dalla giuria di giornalisti, e infine un altro terzo dalla Demoscopica.

