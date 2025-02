Il palco dell’Ariston è pronto ad accogliere il Festival di Sanremo 2025; come sempre, tra gli eventi più attesi dell’anno e che per una settimana ci terrà compagnia tra gara, notizie parallele, colpi di scena e sicuramente molto altro. Il testimone di Amadeus dopo il ‘quinquennio d’oro’ passa a Carlo Conti che avrà l’onore e l’onere di fare da padrone di casa e ovviamente di annunciare i 29 cantanti in gara. Proprio a proposito degli artisti che cercheranno di conquistare la vittoria, i fan della competizione canora sono già a caccia di informazioni su come si vota al Festival di Sanremo 2025.

Chiaramente, il regolamento a proposito del televoto presenta diversi punti che differiscono di serata in serata: per capire come si vota al Festival di Sanremo 2025 bisogna partire da due serate chiave che differiscono dalla totalità della settimana dedicata alla kermesse. La quarta sera – come sempre dedicata alle cover – non avrà alcuna incidenza sulla classifica finale e quindi nel decretare il vincitore della competizione canora. Diverso invece il discorso per l’ultima sera dove oltre a sommarsi i giudizi precedenti avremo una classifica nuova di zecca per la top 5 che si scontrerà all’ultimo atto.

Come si vota al Festival di Sanremo 2025: il televoto non ci sarà sempre

Entriamo ora nel merito del regolamento su come si vota al Festival di Sanremo 2025: il tema televoto è chiaramente il più interessante dato che spesso ha determinato non poche discussioni in relazione al peso in percentuale. Il parere ‘popolare’ sarà scandito da tv e web nel corso della prima serata della kermesse; unito al parere della sala stampa. Diverso il discorso per la seconda e la terza serata dove invece sarà possibile esporre la propria preferenza anche mediante il televoto; al tutto verrà sommato poi il parere delle radio al fine di stilare una nuova classifica che farà poi da base alla finale.

Come accennato, discorso a parte per la serata cover del Festival di Sanremo 2025 che non avrà alcuna influenza sull’esito della kermesse. In ogni caso, verrà comunque decretato un vincitore della serata: in questo caso avremo un mix di preferenze tra web, tv, televoto, radio e ovviamente sala stampa il tutto diviso in percentuali eque. Questa la linea del regolamento anche per quanto riguarda la finale e la finalissima con la top 5 del Festival di Sanremo 2025.

Come esprimere la propria preferenza da casa a Sanremo 2025

Come si vota al Festival di Sanremo 2025? L’aspetto pratico è forse quello che maggiormente interessa agli appassionati e coloro che seguiranno tutto il cammino delle 5 serate sul palco dell’Ariston. Oltre alla possibilità di usufruire delle varie piattaforme web e delle funzionalità delle tv smart, è possibile esprimere la propria preferenza con il consueto metodo degli sms (al numero 475.475.1) chiaramente aggiungendo il codice che corrisponde al cantante in gara prescelto. Il giudizio può essere espresso anche telefonando al numero 894.001 sia da rete fissa che mobile. Per i codici ovviamente bisognerà l’annuncio di Carlo Conti nel merito delle rispettive serate del Festival di Sanremo 2025.