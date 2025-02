QUANDO E COME SI VOTA ALLE ELEZIONI GERMANIA 2025: REGOLE GENERALI SUL VOTO FEDERALE

Giornata cruciale per la Germania e l’intera Europa quella che si apre domenica 23 febbraio 2025: anche per questo un breve recap su quando e come si vota alle Elezioni Federali Germania non è mai inutile, specie in un contesto europeo dove i risultati del voto di domenica sera potrebbero portare a conseguenze imponenti sulle politiche industriali, economiche ed energetiche dell’intero governo Ue.

Innanzitutto le coordinate principali perché tutti possano orientarsi sulle regole di base: si vota su unico giorno, con seggi aperti dalle ore 8 di domenica sino alle ore 18, con primi risultati tramite exit poll che potrebbero essere disponibili subito dopo la chiusura delle urne.

Quasi 60 milioni di cittadini tedeschi aventi diritto potranno recarsi nei seggi elettorali dei vari Lander (Stati federali) per esprimere il proprio voto, con unico requisito minimo i 18 anni di età compiuti (anche se ne bastano 16 per le altre elezioni locali tedesche): si vota ogni 4 anni in Germania, ma quello del 23 febbraio è una votazione “anticipata” in quanto la caduta del Governo Scholz prima di dicembre ha accelerato i tempi di qualche mese per la fine della Legislatura.

Favoriti secondo i sondaggi sulle Elezioni Federali Germania 2025 sono la CDU di Merz e l’AfD di Weidel, con scenari e conseguenze che potremo vedere nel corso della lunga diretta elettorale di domenica.

Come si vota invece a livello specifico è dettato dal complesso sistema elettorale tedesco, misto maggioritario e proporzionale, volto a “spingere” i partiti a formare coalizioni post-risultati elettorali: sono due in tutto i voti da esprimere, su unica scheda elettorale ricevuta nei rispettivi seggi. Il primo voto popolare è noto come l’Erststimme ed esprime 299 potenziali eletti con turno maggioritario; il secondo voto è invece conosciuto in Germania come lo Zweitstimme ed esprime invece un più classico voto proporzionale al partito con listino di candidati “fissato” in ogni circoscrizione federale.

RIPARTIZIONE SEGGI E PARTICOLARITÀ SUL “DOPPIO VOTO” ALLE ELEZIONI FEDERALI GERMANIA 2025

Per capire come si vota alle Elezioni Federali Germania 2025 serve dunque ricordarsi che sono due le scelte principali da scegliere per ogni elettore: la prima sul fronte maggioritario, la seconda nei collegi proporzionale, in una dinamica che ricorda il sistema italiano del Rosatellum Bis anche se con profonde differenze, a cominciare dal monocameralismo espresso in Germania con il Bundestag (Parlamento) unico.

Con il primo voto si esprime il mandato diretto di un candidato nel proprio collegio elettorale: il candidato con più voti in quel collegio viene eletto al Bundestag per i primi 299 seggi; il secondo voto invece vede scegliere il partito, con la ripartizione proporzionale che vedrà completare i rimanenti 331 seggi da assegnare, in totale sono 630 secondo l’ultima riforma approvata nel 2023.

Esiste una soglia di sbarramento al 5% per i partiti a livello nazionale: con lo scenario attuale degli ultimi sondaggi, entrerebbero in Parlamento CDU-CSU (cristiano-democratici-PPE), SPD (socialdemocrazia, PSE), AfD (destra radicale), Verdi (Green), Linke (sinistra tedesca, TheLeft) mentre sarebbero a rischio taglio il FDP (Liberali-ReNew Europe) e la BSW (unione con Sahra Wagenknecht). Da ultimo, alle Elezioni Federali Germania 2025 è previsto anche il voto disgiunto: è possibile infatti indicare un nome nel “primo voto” e indicare poi un partito opposto nel “secondo voto”, sempre sulla medesima scheda elettorale.