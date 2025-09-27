Elezioni Regionali Marche e Valle d'Aosta 2025, come si vota: dai candidati alle liste, come funzionano le preferenze e info sul voto disgiunto

COME SI VOTA NEL WEEKEND ALLE REGIONALI MARCHE E VALLE D’AOSTA E QUANDO

I cittadini di Valle d’Aosta e Marche tornano alle urne per le Elezioni Regionali 2025: sono le prime due regioni che aprono le danze elettorali in questo autunno, con una differenza negli orari. Se in Valle d’Aosta si vota dalle 7 alle 23 di domani, nelle Marche invece le votazioni sono «spalmate» in due giorni: si vota anche lunedì, ma dalle 7 alle 15. L’altra differenza riguarda il come si vota, in particolare la scheda elettorale, perché i valdostani ne avranno una nuova, alla luce dei risultati del referendum di agosto con cui hanno deciso la reintroduzione delle tre preferenze nel voto regionale, mandando in soffitta il sistema dell’unica preferenza.

VALLE D’AOSTA, COSA CAMBIA PER LE REGIONALI 2025

Entriamo allora nel merito del voto alle Elezioni Regionali Valle d’Aosta 2025: non va indicato il nome del candidato prescelto, si eleggono solo i consiglieri regionali che, dopo il loro insediamento, nomineranno il successore di Renzo Testolin. Nelle elezioni regionali della Valle d’Aosta ogni elettore ha la possibilità di indicare fino a tre preferenze. Tuttavia, per garantire un equilibrio di genere, non è consentito scegliere tre candidati dello stesso sesso: in quel caso la terza preferenza viene considerata nulla.

Il Consiglio regionale è composto da 35 membri, e la soglia per la maggioranza è fissata a 18 seggi. In questa tornata elettorale partecipano 9 liste complessive, che presentano 309 aspiranti consiglieri. Tra questi, le candidate donne sono 134. L’unica alleanza è quella di centrodestra; gli altri competono in forma autonoma. C’è l’Union Valdôtaine che punta a costruire un governo autonomista con gli autonomisti di centro, che potrebbero risultare l’ago della bilancia.

ELEZIONI REGIONALI 2025, COME SI VOTA NELLE MARCHE

Per quanto riguarda le Regionali Marche 2025, le urne saranno aperte domani e il 29 settembre. La scelta di queste date non è casuale: l’attuale presidente Francesco Acquaroli ha infatti voluto concludere il proprio mandato rispettando alla lettera la tempistica dei cinque anni, dato che la sua elezione avvenne proprio in quelle giornate.

Va inoltre ricordato che in questa consultazione non è consentito il cosiddetto voto disgiunto: chi esprime una preferenza per una lista e, allo stesso tempo, per un candidato presidente non collegato a quella lista, vede annullato il voto. Si può votare tracciando un segno su una delle liste, attribuendo automaticamente un voto al candidato governatore; ma si possono anche esprimere preferenze (fino a due), che devono essere di genere diverso, altrimenti la seconda viene annullata.

MARCHE, DAI CANDIDATI AL SISTEMA ELETTORALE

Nelle Regionali marchigiane è possibile anche votare soltanto il candidato presidente, senza indicare una lista specifica: in tal caso la preferenza si trasferisce automaticamente anche alla coalizione che lo sostiene. I nomi in corsa sono sei: il governatore uscente Francesco Acquaroli per il centrodestra, Matteo Ricci per il centrosinistra, Beatrice Marinelli con la lista Evoluzione della Rivoluzione, Lidia Mangani per il Partito comunista, Francesco Gerardi con Forza del Popolo e Claudio Bolletta per Democrazia Sovrana Popolare.

Il sistema elettorale prevede l’assegnazione di 30 seggi attraverso metodo proporzionale, distribuiti su circoscrizioni provinciali. Per l’alleanza vittoriosa scatta un bonus, il cosiddetto premio di maggioranza. Per conquistare almeno 19 posti in consiglio occorre raggiungere il 43% dei voti; con una percentuale del 40-43% si ottengono invece 18 seggi. La legge stabilisce inoltre una soglia di sbarramento: 5% per le coalizioni, che scende al 3% se una singola lista riesce a superare quella quota.