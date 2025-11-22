Elezioni Regionali Puglia 2025, come si vota: chi sono i candidati, preferenze sui consiglieri, voto disgiunto e altre modalità, info scheda e ballottaggio

ELEZIONI REGIONALI PUGLIA 2025, QUANDO SI VOTA E COME

Niente ballottaggio in Puglia: sarà la due giorni di voto in programma domani e lunedì a decretare il nuovo governatore. Il candidato presidente dovrà ottenere il maggior numero di voti per vincere, mentre il migliore tra i rivali non eletti viene eletto consigliere regionale. Ma partiamo dalle operazioni di voto per formare il nuovo Consiglio regionale e scegliere il nuovo presidente pugliese.

Le urne apriranno alle 7 di domani, domenica 23 novembre 2025, per chiudere alle 23, ma ci sarà la possibilità di votare anche lunedì 24 novembre, con l’apertura delle urne sempre alle 7, mentre la chiusura scatta alle 15. A contendersi la presidenza regionale sono in quattro, per un totale di 12 liste che portano con sé un esercito di 600 candidati, tenendo conto delle candidature multiple.

Antonio Decaro, ex sindaco di Bari, è il candidato sostenuto dal centrosinistra con sei liste: dal Pd al M5s, passando per Avs e le civiche “Per”, “Decaro presidente” e “Popolari per Decaro”. Solo per lui si sono candidate 300 persone. Sono 200 invece quelli a supporto di Luigi Lobuono, il candidato del centrodestra che può contare su FdI, Lega con Udc e Socialisti, Forza Italia e Noi Moderati.

Tra gli outsider ci sono Marco Mangano, sostenuto da 36 candidati consiglieri con Alleanza Civica per la Puglia, dove confluiscono Next Italia e Marziani di Puglia, mentre uno in meno ne ha Ada Donno, che si è candidato con Puglia pacifista popolare, la lista che comprende Risorgimento socialista, Potere al popolo e il Partito comunista.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI PUGLIESI 2025

Documento di identità valido e tessera elettorale sono imprescindibili per votare anche alle Elezioni Regionali Puglia 2025 e la base per capire come si vota, il secondo step riguarda la scheda elettorale, che riporta i nomi degli aspiranti governatori con i relativi simboli di partiti e coalizioni a supporto.

Le modalità di voto a disposizione sono molteplici: in primis, si può tracciare un segno sul simbolo, quindi il voto va al partito e al governatore collegato, altrimenti si può votare solo quest’ultimo, segnando il suo nome nel relativo riquadro, ma si può in alternativa votare sia il candidato presidente sia la lista collegata, lasciando due segni. Per quanto riguarda il voto disgiunto, in Puglia è possibile, per cui si può optare per un candidato governatore e un partito che non lo sostiene.

Un capitolo a parte sono le preferenze per chi aspira ad entrare nel Consiglio regionale: se ne possono esprimere fino a due, scrivendo il cognome – ed eventualmente anche il nome. Se la scelta è duplice, allora il genere tra i due deve essere diverso, altrimenti la seconda non è considerata.

IL SISTEMA ELETTORALE REGIONALE PUGLIESE

La legge elettorale con cui si vota in Puglia per le Elezioni Regionali di quest’anno è disciplinata dalla legge regionale che prevede soglie di sbarramento e un premio di maggioranza. Le coalizioni o i gruppi politici che non superano la soglia dell’8% dei voti non partecipano alla distribuzione dei seggi. All’interno delle coalizioni, invece, ciascun partito deve ottenere almeno il 4% per avere diritto alla rappresentanza.

Per quanto riguarda il premio di maggioranza, istituito per garantire la stabilità del governo regionale, esso assegna 29 seggi alla coalizione del presidente eletto se quest’ultimo raggiunge almeno il 40% dei voti. Il numero dei seggi scende a 28 quando il consenso è compreso tra il 35% e il 40%, e a 27 se si resta sotto il 35%.

Il Consiglio regionale della Puglia conta in totale 51 membri: il presidente e 50 consiglieri. Di questi, 23 sono eletti con sistema proporzionale nelle sei circoscrizioni provinciali (Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto), mentre i restanti 27 seggi sono attribuiti nel Collegio Unico Regionale.