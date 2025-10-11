Come si vota alle Elezioni Regionali Toscana 2025: i candidati, l'eventuale ballottaggio, le preferenze sui consiglieri e il voto disgiunto

A meno di 24 ore di distanza dall’apertura delle urne per le Elezioni Regionali Toscana 2025 è arrivato il momento di sciogliere tutti i dubbi degli elettori che domani saranno chiamati alle urne a partire dal classico come si vota, passando per i candidati che si contendono il posto di presidente, per le liste che sostengono le loro candidature e per le preferenze che gli elettori potranno esprimere sui singoli consiglieri che vorrebbero veder entrare in Consiglio; senza dimenticare i sempre legittimi dubbi sul voto disgiunto.

Procedendo per ordine, è sicuramente utile partire dalla precisazione che le urne per le Elezioni Regionali Toscana 2025 si apriranno nella giornata di domani – domenica 12 ottobre 2025 – dalle ore 7:00 alle 23:00 e poi, nuovamente, lunedì 13 ottobre delle 7:00 alle 15:00 con lo spoglio delle schede che porterà ai risultati che inizierà immediatamente dopo la fine della raccolta delle schede; mentre se nessuno raggiungesse il 40% dei voti si procederà al ballottaggio tra domenica 26 e lunedì 27 ottobre.

In corsa per le Elezioni Regionali Toscana 2025 troviamo l’attuale presidente uscente Eugenio Giani espresso dal PD e sostenuto dall’intero arco del “campo largo” del centrosinistra (tra AVS, il M5S, Italia Viva e +Europa) e alcune civiche; mentre gli sfidanti saranno Alessandro Tomasi (sostenuto dal centrodestra compatto con una sola civica) e l’indipendente Antonella Bundu che godrà del solo supporto della sua lista Toscana Rossa.

Come si vota alle Elezioni Regionali Toscana 2025: dal voto disgiunto alle preferenze sui consiglieri, ecco come esprimere il voto

Venendo all’aspetto più importante delle Elezioni Regionali Toscana 2025, a che si chiede come si vota, ricordiamo che si dovranno semplicemente rispettare le consuete regole presenti in ogni altro turno elettorale simile a questo: gli elettori, infatti, dovranno solamente tracciare una croce sul candidato che desiderano vedere eletto a presidente ed eventualmente anche su una delle liste che fanno parte della sua coalizione; mentre sul territorio toscano è permesso anche il voto disgiunto con il quale si può scegliere un presidente e un partito che fa parte della lista di un altro candidato.

Similmente, a tutti gli elettori è concessa anche la possibilità alle Elezioni Regionali Toscana 2025 di indicare una o due preferenze per i consiglieri che si vorrebbe affiancare al presidente: per farlo si dovrà tracciare una croce sul partito che li ha espressi e segnare i loro nomi nelle apposite linee di fianco al logo del partito; tutto fermo restando che se si sceglie di indicare due nomi si dovrà rispettare la rappresentanza di genere indicandone uno maschile e uno femminile.