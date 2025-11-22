Come si vota alle Elezioni Regionali Veneto 2025: tutto quello che c'è da sapere sulla legge elettorale tra voto disgiunto, preferenze e premi

Si apriranno nella giornata di domani – domenica 23 novembre 2025 – i seggi per le Elezioni Regionali Veneto 2025 e con il tempo che stringe per fare le proprie personalissime valutazioni sul candidato che si vorrebbe vedere come presidente (sempre che non abbiate già un’idea chiara e precisa su chi votare) è utile recuperare la legge elettorale veneta per ricordare nel dettaglio l’elezione del presidente, le modalità di voto che vi saranno concesse, i premi di sbarramento e – più in generale – come si vota alle Elezioni Regionali Veneto 2025.

Partendo dal principio, la primissima cosa da dire sul funzionamento delle Elezioni Regionali Veneto 2025 è che – a differenza di altre regioni – qui la nomina del presidente è diretta: questo significa che anche in assenza di una maggioranza del 50%+1 dei voti, risulterà eletto chiunque otterrà anche solo un voto in più degli altri candidati in corsa senza alcun turno di ballottaggio; mentre gli unici limiti riguardano le consuete soglie di sbarramento, fissate al 3% per i partiti che corrono in solitaria e al 5% per le liste (senza limiti interni per i partiti che ne fanno parte).

Contestualmente all’elezione del presidente, dunque, sapremo anche la precisa ripartizione dei 49 seggi – più un 50esimo per il presidente e un 51esimo per il candidato arrivato secondo – nel consiglio che lo affiancherà: anche alle Elezioni Regionali Veneto 2025 tornano i soliti premi di maggioranza, fissati al 55% dei seggi nel caso in cui un partito o lista superasse il 40% dei voti, oppure al 60% se i voti fossero il 50% del totale; mentre anche l’opposizione può ottenere un premio pari al 35% nel caso in cui non arrivi – con i soli voti – a quella soglia.

Come si vota alle Elezioni Regionali Veneto 2025: le modalità di voto per il presidente e i consiglieri

Proseguendo nella nostra disamina di come si vota nelle Elezioni Regionali Veneto 2025, un capitolo a parte va necessariamente dedicato alle modalità di voto: oltre ai classici voti riferiti al solo presidente, a uno dei partiti che lo sostengono o a entrambi (nel caso in cui preferiate avvantaggiare un partito differente da quello “capolista”), infatti, potrete anche optare per il voto disgiunto con il quale si potrà indicare un presidente e un partito che fa parte di un’altra coalizione.

Similmente, altrettanto importante è ricordare che alle Elezioni Regionali Veneto 2025 potrete anche indicare fino a un massimo di due nomi per i consiglieri – interni ovviamente al partito che state votando e tra quelli inseriti nelle liste elettorali – che affiancheranno il vostro candidato presidente preferito: obbligatorio sarà, però, rispettare le leggi sulla rappresentanza di genere, indicando un uomo e una donna nel caso in cui esprimiate entrambe le preferenze; senza, però, limiti se ne esprimeste una sola.