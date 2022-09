Come si vota Camera e Senato, elezioni politiche 2022/ Modalità e regole: seggi, preferenze…

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022: LA GUIDA

Il grande giorno è arrivato, non ci resta che scoprire come si vota alle elezioni politiche 2022 per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica. Urne aperte oggi, domenica 25 settembre, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Tutti gli elettori devono arrivare al seggio muniti di tessera elettorale (da rinnovare se “terminata” presso l’ufficio elettorale del comune di residenza) e di un documento d’identità.

Per quanto riguarda il documento di identità da presentare al momento del voto, il Viminale segnala che sono quelli ricompresi in una delle seguenti categorie: carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione; tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

COME SI VOTA CAMERA E SENATO: VOTO DISGIUNTO ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022?

Andiamo adesso a scoprire come si vota alle elezioni politiche 2022 di Camera e Senato. Il sistema elettorale per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica è il medesimo: misto proporzionale e maggioritario. All’elettore saranno consegnate due schede: una di colore rosa per la Camera dei Deputati e una di colore giallo per il Senato della Repubblica. I due fogli contengono i nomi dei candidati al collegio maggioritario aggregati per coalizione e sotto ciascun nome è previsto l’elenco dei simboli dei partiti che lo sostengono con quattro candidati per il collegio proporzionale.

Per scoprire come si vota alle elezioni politiche 2022, bisogna subito sottolineare che non è previsto per Camera e Senato il cosiddetto voto disgiunto, ovvero il sistema che prevede la possibilità di esprimere due voti: uno per il partito, l’altro per il candidato, con l’ipotesi di esprimere la preferenza anche per un candidato di un partito diverso da quello scelto. Per assegnare il proprio voto, l’elettore deve tracciare un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

COME SI VOTA CAMERA E SENATO: TRE OPZIONI DI VOTO PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022

Di fatto, sono quindi tre i tipi di voto che si possono esprimere per Camera e Senato alle Elezioni Politiche 2022: al candidato uninominale, alla lista o al candidato uninominale e alla lista collegata (o più liste collegate). Come si vota di fatto alle elezioni Politiche 2022 alla camera e Senato? Nel primo caso, è sufficiente tracciare una X sul nome, estendendo di conseguenza la preferenza anche alla lista collegata a quel nome. Quando, il voto verrà diviso tra le liste sotto il nome del candidato uninominale e ad ognuna di esse sarà assegnata una percentuale del voto, sulla base dei voti in totale ottenuti in quel collegio. In alternativa, si può tracciare una X sulla lista prescelta nel collegio uninominale: in tal caso, si esprime il voto anche per il collegio uninominale, quindi il voto andrà anche al candidato sostenuto dalla lista prescelta. Infine, il come si vota alle elezioni politiche 2022 di Camera e Senato prevede che si possa tracciare una X sul nome del candidato uninominale e un’altra sul simbolo della lista a lui collegata nel plurinominale: anche in questo caso il voto va alla lista e al candidato.

