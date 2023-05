Come si vota Elezioni Comunali sopra i 15mila abitanti/ Voto disgiunto e info scheda

QUANDO E COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023 NEI COMUNI SOPRA I 15MILA ABITANTI

Sono in tutto 90 i Comuni sopra i 15mila abitanti al voto per queste Amministrative: capire come si vota alle Elezioni Comunali 2023 nei Comuni “superiori” non è pratica troppo difficile in quanto le modalità di voto restano assai simili a quelle per le Elezioni Regionali e in generale le Amministrative in Italia. Si vota oggi domenica 14 maggio dalle ore 7 alle 23 e domani, lunedì 15 maggio, dalle ore 7 alle 15 con spoglio risultati subito di seguito alla chiusura delle urne. Documento di identità e tessera elettorale: questi sono i documenti essenziali per votare alle Elezioni Comunali: nei giorni del voto è possibile recarsi in tutti gli uffici comunali in caso di smarrimento o tessera elettorale scaduta, ne verrà consegnata subito una nuova.

La “divisione” per legge pone modalità e regole su come si vota alle Elezioni Comunali 2023 diverse a seconda se il Comune abbia più o meno di 15mila abitanti: nel primo caso esiste la possibilità del ballottaggio, per il secondo invece vince il candidato sindaco con anche un voto in più degli avversari. In questo focus ci concentriamo per l’appunto sui 90 Comuni “superiori” che comprendono anche i 13 capoluoghi di provincia al voto in questa Elezioni Amministrative 2023 (si tratta di Brescia, Sondrio, Vicenza, Treviso, Imperia, Siena, Pisa, Massa, Ancona, Terni, Teramo, Latina, Brindisi). A questo link del Viminale si trova l’elenco completo di tutti i Comuni al voto in queste Elezioni Comunali 2023.

VOTO DISGIUNTO, PREFERENZE, SCHEDA ELETTORALE: COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Come dicevamo, come si vota alle Elezioni Comunali 2023 non è questione troppo complicata, ad eccezione del voto disgiunto: nei Comuni sopra i 15mila abitanti è possibile infatti votare per un candidato sindaco e poi esprimere una preferenza per una lista collegata ad un diverso candidato.

COME SI VOTA: sono in tutto 5 le modalità ammesse per votare la scheda delle Elezioni Comunali 2023: 1- voto solo per candidato sindaco; 2- voto per lista collegata al candidato sindaco (voto va sia a lista che al candidato); 3- voto per sindaco e lista a lui non collegata (voto disgiunto ammesso); 4- voto per sindaco e lista a lui collegata; 5- per uno o due candidati consiglieri esprimendo preferenze negli appositi spazi. La scheda elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale sarà di colore azzurro, con possibilità di esprimere fino a 2 preferenze (ma di genere opposto, pena l’annullamento della seconda preferenza).

BALLOTTAGGIO E LEGGE ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI 2023, COME SI VOTA

Per le Elezioni Comunali 2023 nei Comuni “superiori” fulgono le regole fissate dal sistema elettorale delle Amministrative: maggioritario con soglia di sbarramento al 3% e doppio turno (possibilità quindi di andare al ballottaggio se nessuno dei candidati raggiunge il quorum del 50% più uno dei voti). Ballottaggio tra i primi due candidati sindaco emersi al primo turno nei Comuni “superiori” è già fissato per domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

Per quanto riguarda il consiglio comunale, il 60% dei seggi viene assegnato ale liste collegate al sindaco eletto, mentre il resto dei seggi è diviso in modo proporzionale tra le liste sconfitte, tutto in base ai voti raggiunti al primo turno. I primi ad avere un posto in Consiglio dopo le Elezioni Comunali 2023 sono i candidati sindaci che non hanno vinto, poi seguono i candidati consiglieri, in base al numero di preferenze ottenuto sempre al primo turno.

