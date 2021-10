Come si vota elezioni Comunali sotto 15mila abitanti/ Scheda elettorale e preferenze

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2021: DOCUMENTO D’IDENTITÀ E TESSERA ELETTORALE

Documento di identità e tessera elettorale: questi sono i documenti essenziali per votare alle elezioni comunali. Ma la modalità cambia a seconda del numero di abitanti, quindi è importante sapere come si vota in quelli fino a 15mila abitanti che devono essere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda elettorale che si riceve c’è già stampato il nome del candidato sindaco, affiancato dal contrassegno dell’unica lista che lo sostiene. Quindi, il voto viene espresso tracciando un segno sopra il contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco.

Non è consentito il voto disgiunto, quindi non si può esprimere la preferenza per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista, perché i voti ottenuti dal candidato sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata. Ma c’è una ulteriore precisazione da fare sul come si vota nei Comuni fino a 15mila abitanti. Bisogna tener conto, infatti, di una sottocategoria, quella relativa ai Comuni inferiori ai 5mila abitanti.

COME SI VOTA, COMUNI FINO A 5MILA ABITANTI E TRA 5-15MILA: BALLOTTAGGIO E PREFERENZE

Per i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti il “come si vota” alle elezioni comunaliCome si vota Comunali sotto 15mila abitanti/ Elezioni, guida voto: scheda, preferenze cambia leggermente. Si può infatti esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale scrivendo il suo cognome nell’apposita riga che si trova proprio affianco al simbolo della lista.

Invece per i Comuni compresi tra 5mila e 15mila abitanti, è possibile esprimere fino a due preferenze per i candidati al consiglio comunale. In quest’ultimo caso, devono essere di sesso diverso della stessa lista, altrimenti la seconda preferenza viene annullata. Chiaramente vince le elezioni comunali, e quindi viene eletto sindaco, colui/colei che ottiene il maggior numero di voti.

Ma è possibile il ballottaggio? Nel caso dei Comuni fino a 15mila abitanti è previsto solo nella circostanza in cui i due rivali ottengano lo stesso identico numero di voti. In tal caso, si andrebbe nuovamente al voto il 17 e 18 ottobre. Per quanto concerne, infine, il Consiglio nominale, alla lista che sostiene il sindaco eletto vanno due terzi dei seggi disponibili, quelli restanti vengono distribuiti in maniera proporzionale tra le liste.



