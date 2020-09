Come si vota Elezioni Regionali 2020/ Ballottaggio, voto disgiunto e sbarramento

Come si vota alle elezioni Regionali in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020? Domanda cruciale che in molti si stanno ponendo in queste ore, in vista dell’atteso voto in sei regioni (più una). Come ben sappiamo, si vota per le Regionali in sei regioni a statuto ordinario – Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto – ed in una a statuto speciale, ovvero la Valle d’Aosta. Sarà possibile recarsi alle urne dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede per eleggere i nuovi presidenti. La novità principale è legata alla decisione di “spalmare” le elezioni in due giornate, così da evitare file ai seggi e assembramenti in tempi di emergenza coronavirus. Bisogna prestare grossa attenzione sulle modalità di voto in base alle diverse regioni, dove avremo anche diversi colori di scheda: verde per Campania e Veneto, rosa in Liguria e arancione in Puglia, Toscana e Marche. Ma adesso andiamo a scoprire come si vota alle elezioni regionali 2020 entrando nel dettaglio…

COME SI VOTA ELEZIONI REGIONALI 2020

Nelle sei regioni a statuto ordinario – Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto – è prevista l’elezione diretta del presidente, ma c’è una differenza sostanziale: in Campania, Liguria, Marche, Puglia e Veneto si vota in un unico turno, mentre in Toscana è previsto il ballottaggio. Per le regioni con unico turno, vince il candidato presidente che ottiene più voti ed è previsto un premio di maggioranza che certifica la maggioranza dei seggi in consiglio regionale. In Toscana, invece, il candidato governatore viene eletto al primo turno solo se supera il 40% dei voti, altrimenti scatterà il ballottaggio, in programma il 4-5 ottobre 2020. Anche in questo caso è previsto un premio di maggioranza.

Un’altra differenza da evidenziare nel come si vota alle elezioni regionali 2020 è legata al voto disgiunto: il voto dato a una lista si intende espresso anche per il candidato governatore, ma in quattro regioni – Campania, Liguria, Puglia e Veneto – gli elettori hanno la possibilità di scegliere un candidato presidente di una coalizione e scegliere un’altra lista. Ipotesi non prevista nelle modalità di voto delle Marche. Per quanto riguarda le preferenze, in Campania, Liguria, Marche e Veneto è possibile esprimere fino a due preferenze, ma la seconda deve necessariamente riguardare un candidato di sesso diverso rispetto alla prima. In caso contrario, la seconda scelta viene annullata. Parità di genere non prevista invece in Puglia.

Infine, chiudiamo con le soglie di sbarramento. Anche in questo caso troviamo delle differenza da regione a regione. Come previsto dal sistema elettorale regionale, in Campania una lista deve ottenere il 3% per entrare in consiglio regionale, a meno che non faccia parte di una coalizione che abbia ottenuto almeno il 10%. In Liguria, Toscana e Veneto la soglia di sbarramento è al 5% se la lista corre da sola ed al 3% se fa parte di una coalizione. In Puglia, invece, la soglia è dell’8% se la lista corre da sola e del 4% se fa parte di una coalizione.



