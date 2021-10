COME SI VOTA ELEZIONI REGIONALI CALABRIA 2021/ Voto disgiunto e scheda elettorale

COME SI VOTA ELEZIONI REGIONALI CALABRIA 2021: LA SCHEDA ELETTORALE

Come si vota alle Elezioni Regionali Calabria 2021? Questo il quesito che si pongono i tanti calabresi chiamati anzitempo ad esprimere il proprio voto rispetto alla scadenza naturale della legislatura a causa della prematura scomparsa della presidente Jole Santelli, deceduta il 15 ottobre 2020. Così come accade per le amministrative nelle grandi città e per le suppletive alla Camera, anche in Calabria si voterà su due giorni: domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23, e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15.

Sulla scheda elettorale i calabresi troveranno nome e cognome dei candidati alla carica di presidente, accompagnati dai simboli delle liste (o della lista singola) schierate a loro sostegno. Questi contrassegni saranno affiancati da due righe: in questo spazio sarà possibilie esprimere gli eventuali voti di preferenza per i candidati al Consiglio Regionale.

COME SI VOTA ELEZIONI REGIONALI CALABRIA 2021: COME FUNZIONA IL VOTO DISGIUNTO?

Tra le variabili più importanti da tenere a mente per capire come si vota in Calabria alle elezioni Regionali c’è quella relativa al voto disgiunto che, lo sottolineiamo, non è previsto in questa tornata. Per intenderci: non è possibile votare per un candidato presidente e al contempo per un partito che sostiene un suo rivale; né è consentio votare per un candidato presidente e assegnare il voto di preferenza ad un candidato al Consiglio Regionale che sostiene un altro aspirante governatore.

Il fatto che affianco ai simboli delle varie liste sia presente poi uno spazio di due righe non è un caso ma è indicativo della possibilità di esprimere la cosiddetta doppia preferenza di genere, ovvero di premiare – nell’ambito della stessa lista – un uomo e una donna. Attenzione, è fondamentale rispettare l’alternanza di genere: in presenza di preferenze espresse a due uomini o a due donne il voto sarà considerato nullo. Quella della doppia preferenza di genere rappresenta una novità per le Regionali Calabria. Come sempre per esercitare il proprio diritto di voto, una volta al seggio, sarà necessario esibire un documento di identità e la tessera elettorale. Non è richiesto il Green pass.

