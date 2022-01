Come si vota elezioni suppletive Camera 2022/ Scheda, municipi e info green pass

È arrivato il giorno tanto atteso, non ci resta che scoprire come si vota alle elezioni suppletive della Camera 2022, nel Collegio uninominale 01-Roma-Quartiere Trionfale della XV Circoscrizione Lazio 1. Il voto interessa i residenti nei municipi I, XIII, XIV e XV, che potranno scegliere tra cinque candidati: Cecilia D’Elia (Centrosinistra), Beatrice Gamberini (Potere al Popolo), Simonetta Matone (Centrodestra), Valerio Casini (Italia Viva-Azione) e Lorenzo Vanni (civico).

Diretta elezioni suppletive Camera 2022/ Risultati: candidati e affluenza

Le elezioni suppletive della Camera 2022 chiameranno circa 180 mila cittadini alle urne per eleggere il sostituto o la sostituta di Roberto Gualtieri in Parlamento: l’ex ministro del Tesoro ha lasciato la Camera dopo essere stato eletto sindaco di Roma alle recenti elezioni amministrative. Entrando nel dettaglio, il Collegio Roma 1 comprende i seguenti rioni: Rione Monti, Rione Trevi, Rione Colonna, Rione Campo Marzio, Rione Ponte, Rione Parione, Rione Regola, Rione Sant’Eustachio, Rione Pigna, Rione Campitelli, Rione Sant’Angelo, Rione Ripa, Rione Borgo, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Sallustiano, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione San Saba, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Rione Prati, Quartiere Trionfale, Quartiere Flaminio e Quartiere Della Vittoria.

Michele Ainis/ "Colle, sì al voto da remoto: le quarantene potrebbero falsare tutto"

Come si vota elezioni suppletive Camera 2022

Scopriamo adesso come si vota alle elezioni suppletive della Camera 2022 nel Collegio uninominale 01-Roma-Quartiere Trionfale della XV Circoscrizione Lazio 1. Come già anticipato, le operazioni di voto sono in programma dalle ore 7 alle ore 23 di oggi, domenica 16 gennaio 2022, e restano valide le regole anti-Covid del caso, con obbligo di mascherina Ffp2 per accedere al seggio. Il green pass non è necessario, se non per scrutatori e presidenti di seggio, mentre tutte le altre regole legate alle votazioni sono segnalate sul sito del Comune di Roma (clicca qui). Naturalmente restano obbligatori il documento d’identità e la tessera elettorale. I cittadini sono chiamati a scegliere uno dei cinque candidati al seggio lasciato vacante da Roberto Gualtieri e basta mettere una x sul nome del candidato scelto. Essendo un collegio uninominale, la legge elettorale prevede l’elezione a deputato del candidato in grado di prendere anche solo un voto in più rispetto ai suoi avversari.

LEGGI ANCHE:

Palamara fa ricorso per rimozione dalla magistratura/ "Giudice Csm non imparziale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA