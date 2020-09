Come si vota elezioni suppletive Senato 2020/ Sardegna e Veneto: norme anti-Covid e..

Non solo referendum per il taglio dei parlamentari, Regionali e Amministrative: il 20 e il 21 settembre si vota anche per le elezioni suppletive al Senato. L’appuntamento politico, come è facile intuire dalla definizione della tornata, serve a sostituire due senatori di Palazzo Madama deceduti negli ultimi mesi. I collegi interessati sono l’uninominale Sardegna 03 e l’uninominale Veneto 09. Nel primo caso il seggio vacante è quello lasciato da Vittoria Bogo Deledda, esponente del M5s, deceduta a marzo. Per quanto riguarda le elezioni suppletive in Veneto, si vota per sostituire il senatore Stefano Bertacco (Fratelli d’Italia), morto il 14 giugno scorso. Le urne resteranno aperte domenica 20, dalle ore 7 del mattino fino alle ore 23, e lunedì 21 settembre dalle ore 7 del mattino fino alle ore 15 del pomeriggio.

ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO, COME SI VOTA

Come si vota per le elezioni suppletive al Senato? Ovviamente bisognerà recarsi al seggio nel comune di residenza, nella sezione elettorale dove si è iscritti come elettori, muniti di tessera elettorale e documento di identità in corso di validità. Per quanto concerne le elezioni suppletive esprimere il proprio voto sarà molto semplice: basterà infatti porre una “X” sulla scheda elettorale sul candidato prescelto. Subito dopo bisognerà consegnare la scheda votata, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o a chi ne fa le veci), che staccherà il tagliando antifrode dalla scheda e la collocherà nell’urna. Per via delle norme anti-Covid, il presidente di seggio dovrà obbligatoriamente indossare i guanti: questa regola vale esclusivamente le elezioni suppletive e non per le altre consultazioni, dove sarà l’elettore a mettere personalmente la scheda nell’urna. Lo chiarisce una circolare della Direzione centrale per i Servizi elettorali. Obbligatorio anche indossare la mascherina, igienizzare le mani prima di ricevere la matita e la scheda, oltre ovviamente ad un accesso ai seggi che dovrà avvenire in maniera contingentata per evitare pericolosi assembramenti.



