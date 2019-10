Come si vota Elezioni Umbria 2019/ Video, Regionali: scheda, preferenze e liste

Domenica 27 ottobre si tengono le Elezioni Regionali Umbria 2019, primo vero test elettorale per il Governo Conte-bis dopo la crisi avanzata dalla Lega lo scorso agosto: tutto pronto alle urne, non resta che capire dove e come si vota a queste Elezioni Regionali, le quinte del 2019 dopo Abruzzo, Sardegna, Basilicata e Piemonte. Si elegge il nuovo Presidente oltre alla giunta dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria: secondo la legge elettorale vigente – la stessa dell’ultima tornata elettorale a Perugia – non è previsto un ballottaggio e dunque verrà nominato Governatore successore di Catiuscia Marini (dimissionaria dopo gli scandali della Sanità in Regione) chi otterrà più voti, anche uno solo in più dei propri sfidanti. In lizza per il ruolo di Presidente sono 8 candidati tra partiti nazionali e liste civiche: Donatella Tesei, candidata del Centrodestra sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Umbria Civica e Tesei Presidente; Vincenzo Bianconi, Centrosinistra, sostenuto da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Europa Verde, Sinistra civica e verde, Bianconi per l’Umbria; Claudio Ricci, sostenuto da Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria; Emiliano Camuzzi, sostenuto da Potere al Popolo e Partito Comunista italiano; Rossano Rubicondi (solo omonimo del più famoso ex marito di Ivana Trump), sostenuto dalla Lista del Partito Comunista; Giuseppe Cirilli, sostenuto dal Partito delle Buone Maniere; Martina Carletti, sostenuta dalla lista Riconquistare l’Italia; Antonio Pappalardo, sostenuto dalla lista dei Gilet Arancioni. Si vota domenica 27 settembre con unica tornata dalle 7 alle 23

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI UMBRIA

Per capire come si vota alle Elezioni Regionali in Umbria occorre far sempre riferimento al sistema elettorale modificato nel febbraio 2015 proprio con il cosiddetto “Umbricellum”: è sufficiente la maggioranza relativa per essere eletto Governatore umbro e non solo, questa stessa legge elettorale prevede che qualsiasi coalizione ottenga la maggioranza relativa abbia diritto al 60% dei seggi del Consiglio regionale anche laddove non venga raggiunta alle urne nei risultati delle Elezioni. In Umbria è presente un’unica circoscrizione con i 20 seggi dell’Assemblea messi dunque in palio semplicemente con sistema proporzionale (il 21esimo seggio è conquistato dal Presidente della Regione nominato); per le Regionali in Umbria è possibile oltre al candidato Governatore, esprimere fino a due preferenze per i candidati di una lista. Non è previsto il voto disgiunto e dunque bisognerà opzionare al massimo due candidati appartenenti alla stessa lista del candidato Governatore scelto, pena l’annullamento della scheda.

REGIONALI UMBRIA 2019: LA SCHEDA ELETTORALE

Guardando più precisamente alla scheda elettorale delle Elezioni Regionali in Umbria (qui il fac-simile ufficiale), occorre riassumere brevemente come funzioni il sistema delle preferenze: è possibile infatti esprimere al massimo due preferenze per due candidati che appartengano alla stessa lista, e devono essere espressamente di genere diverso (un maschio e una donna se si sceglie di opzionare due candidati). Ad ogni elettore alle urne verrà consegnata la scheda elettorale assieme alla consueta matita copiativa: per far sì che il proprio voto sia valido, occorre apporre con una X il nome del candidato Governatore, o il simbolo della lista o del partito. È possibile, come dicevamo, esprimere fino a due preferenze nominali per i candidati della lista per cui si è espressa la preferenza. La particolarità rispetto al passato è che tra i candidati sarà presente un nome – Vincenzo Bianconi – che assomma tra le liste in appoggio sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle: questo avviene grazie al patto civico raggiunto e trovato tra Pd-M5s, primo vero test di alleanza “oltre” il Governo Conte-bis dove già Di Maio e Zingaretti si trovano alleati.





