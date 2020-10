Come si vota in Sicilia, Elezioni Comunali 2020/ Voto disgiunto, preferenze e scheda

Domani sono chiamati al voto 61 Comuni in Sicilia per le elezioni comunali 2020, di cui 16 con il sistema proporzionale e 45 con quello maggioritario. Un particolare tutt’altro che trascurabile per capire come si vota sull’isola. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 4 ottobre dalle ore 07:00 alle ore 22:00 e lunedì 5 ottobre dalle ore 07:00 alle ore 14:00. L’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 18 e lunedì 19 ottobre, ma ciò è possibile solo nei Comuni con popolazione oltre 15mila abitanti, perché in quelli con popolazione inferiore a questa soglia viene eletto al primo turno delle amministrative 2020 il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti validi. In quelli con popolazione oltre 15mila abitanti, invece, viene eletto il candidato sindaco che ottiene almeno il 40% dei voti validi al primo turno, altrimenti si procederà appunto col ballottaggio. E in caso di secondo turno delle elezioni comunali, risulterà eletto a sindaco il candidato con più voti. L’elettore siciliano ha diverse opzioni per esprimere il suo voto. E allora scopriamo come si vota in Sicilia alle amministrative 2020 domani e lunedì.

COME SI VOTA IN SICILIA, VOTO DISGIUNTO E PREFERENZE

Alle elezioni comunali 2020 in Sicilia l’elettore può decidere di votare per una lista. In tal caso, attribuisce automaticamente la sua preferenza anche al candidato sindaco collegato. In questo caso si parla di “effetto trascinamento”. Altrimenti si può votare solo per il candidato sindaco, tralasciando quindi la preferenza per la lista. Ma è possibile anche il cosiddetto voto disgiunto, quello con cui si vota per un candidato sindaco e per una lista che però non è a lui collegata. Inoltre, l’elettore può esprimere la sua preferenza anche per il Consiglio comunale, scrivendo il cognome o il nome e cognome in caso di omonimia del candidato prescelto di fianco al simbolo della lista. Se si esprimono due preferenze, bisogna optare per una di genere maschile e l’altra di genere femminile, altrimenti si incappa nella nullità della seconda. Anche nel caso delle elezioni comunali 2020 in Sicilia per il come si vota è importante anche la questione sicurezza. Mascherina, gel igienizzante e distanziamento sociale sono le tre parole d’ordine.



