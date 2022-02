Come si vota oggi a Sanremo 2022, serata cover e duetti: chi vota e televoto/ Vale per la classifica generale

COME SI VOTA A SANREMO 2022: OGGI VOTANO SALA STAMPA, TV, RADIO, WEB E TELEVOTO

La notte delle cover del Festival di Sanremo 2022 sta per cominciare ed è giusto prepararsi non solo alle esibizioni dei cantanti in gara, ma anche al sistema di voto per esprimere le nostre preferenze. A votare oggi saranno tutti, cioè le tre giurie: il pubblico attraverso il televoto, la giuria della Sala Stampa, tv, radio e web, ma anche la Demoscopica 1000. Il peso è leggermente diverso: il televoto ne ha uno del 34% sul risultato complessivo, le altre giurie al 33% ciascuna. La media delle percentuali complessive di voto della quarta serata del Festival di Sanremo 2022 e quelle delle serate precedenti produrrà una nuova classifica generale. Per quanto riguarda il televoto, come si vota a Sanremo? Ecco come funziona il servizio offerto dalla Rai. I telespettatori possono esprimere il proprio voto inviando il codice a 2 cifre abbinato all’artista preferito e comunicato nel corso della serata da Amadeus.

Loredana Bertè, duetto con Achille Lauro/ "È un'icona trasgressiva, un'astronave..."

Lo si può fare tramite sms o digitando lo stesso codice sulla tastiera del telefono nel caso di chiamata dal fisso. In quest’ultimo caso c’è il numero 894001; si usufruisce invece del numero 4754751 per gli sms da telefono mobile. Il televoto del Festival di Sanremo 2022 sarà attivo nel corso della diretta della quarta serata quando verrà aperta la sessione delle votazioni fino alla chiusura della stessa.

Ronnie Spector, chi era e com'è morta/ Leader gruppo The Ronettes era malata da (poco) tempo

COME SI VOTA A SANREMO 2022: IL REGOLAMENTO

Ci sono diverse novità in questo Festival di Sanremo 2022 per quanto riguarda il regolamento. Ad esempio, è scomparsa la giuria dell’orchestra, ma è cresciuta la Demoscopica (chiamata “1000”) ed è stata articolata quella della Sala Stampa, l0unica a votare nelle prime due serate, prendendo così il posto della Demoscopica. La giuria dei giornalisti nelle prime due serate si è espressa separatamente per categoria, venendo così suddivisa in Carta Stampata, Radio-Tv e Web: ognuna dunque è “responsabile” di un proprio voto, che diventa così “palese”, ma acquisisce più forza il Televoto.

LEGGI ANCHE:

Beppe Vessicchio presente a Sanremo 2022?/ "Negativo al Covid, provo a farcela..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA