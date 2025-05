La finale di Amici 24 è anche quest’anno in diretta, questo perché non è più la giuria composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio a decidere chi mandare avanti e chi invece eliminare, ma è il pubblico a casa a scegliere, sfida dopo sfida, chi mandare avanti nella finale e poi il vincitore assoluto di questa edizione. Ma quali sono i modi per votare il proprio concorrente preferito?

Ballerini e cantanti si sfideranno tra loro prima di arrivare alla finalissima. Per votare il proprio ballerino preferito e scegliere il vincitore della categoria ballo bisognerà inviare un SMS al 477.000.0 con il Nome o il codice del ballerino prescelto. Per televotare invece il proprio cantante preferito, bisognerà inviare un SMS al 477.000.1 con il Nome o Codice del cantante preferito.

Televoto Amici 24, come si vota per scegliere il vincitore assoluto

Il vincitore della categoria ballo e quello della categoria canto, scelto proprio attraverso la votazione del pubblico a casa, si sfideranno durante la finalissima che decreterà il vincitore assoluto di Amici 24. In questo caso, per sceglierlo, basterà fare come nelle precedenti votazioni, dunque inviando ancora un SMS al 477.000.1 stavolta con il Nome o il Codice del finalista prescelto. Il costo massimo per ogni SMS di votazione inviato e valido è 0,1613€ iva inclusa a seconda dell’operatore. La gestione operativa del Servizio di Televoto è effettuata da RTI S.p.A.