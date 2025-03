Come si vota San Marino Song Contest 2025? Giuria e modalità di voto

Chi rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 che si svolgerà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025? Per sceglierlo, come ogni, la Repubblica ha indetto un festival che vede in gara ben 20 artisti sia italiani che internazionali ma solo uno sarà il vincitore. Come si vota San Marino Song Contest 2025? Chi deciderà chi sarà il vincitore e quindi il rappresentante della Repubblica San Marinese all’ESC 2025? È previsto un doppio sistema di votazioni ma entrambi affidati alla giuria mentre non ci sarà il televoto e quindi non è possibile scegliere da casa il proprio preferito.

Scendendo nel dettaglio, a decretare il vincitore del San Marino Song Contest 2025 sarà una giuria di esperti di musica attraverso un sistema di voto che si articola in due fasi la prima si è svolta nelle fasi iniziali, il quattro marzo, mentre la seconda si svolgerà questa sera. Ogni giurato avrà a disposizione un voto da uno a dieci per ogni artista in gara. Ovviamente nel decidere che voto dare dovrà tenere conto non solo della canzone in se ma anche e soprattutto della resa scenica e di quanto il brano sia adatto per l’ESC 2025 visto che il fine ultimo del Festival di San Marino è proprio decretare chi sarà il suo rappresentante.

Come si vota San Marino Song Contest 2025: chi sono i componenti della giuria

Svelato come si vota San Marino Song Contest 2025 e come verrà scelto il vincitore e quindi il rappresentante della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2025 non resta che rivelare chi sono i componenti della giuria, si tratta di cinque esperti di musica a vario titolo. Presidente della giuria è Luca De Gennaro, noto dj, critico musicale e conduttore radiofonico, gli altri giurati sono invece il Direttore Generale della San Marino Radio e Tv Roberto Sergio, il Direttore Marketing SIAE e poi le speaker radiofoniche Ema Stokholma, anche scrittrice, conduttrice e volto televisivo, e Federica Gentile anche autrice radiofonica e televisiva saranno loro a decretare il vincitore.