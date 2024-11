Nella giornata di oggi – com’è ben noto e discusso ormai da diversi mesi a questa parte – si terranno le attesissime Elezioni USA 2024 che vedranno susseguirsi nella stessa giornata la votazione relativa al nuovo Presidente (tra Donald Trump e Kamala Harris), al corpus congressuale di Camera e Senato e anche – contemporaneamente – ai Governatori di alcuni tra i 50 stati americani: tra queste righe ci soffermeremo proprio su quest’ultimo aspetto delle Elezioni USA 2024 per capire ed approfondire sia di cosa si tratta concretamente, sia quali sono i vari candidati per gli stati al voto.

Partendo dal principio, i Governatori degli stati americani vanno interpretati un po’ come se fossero i nostrani presidenti regionali, salvo per il fatto che godono di poteri ben più ampi equiparabili a quelli del nostro Presidente del consiglio: il sistema americano – infatti – si basa sul governo federale (retto dal presidente e dal congresso) e su quello statale nel quale il governatorato detiene nelle sua mani il potere esecutivo limitato al solo stato di riferimento; con la conseguenza che le leggi promulgate – per esempio – nella Carolina del Nord non saranno valide in California, ed ovviamente viceversa.

In quali stati si eleggono i Governatori alle Elezioni USA 2024 e chi sono i candidati

Oggi, assieme al Presidente nelle Elezioni USA 2024 gli elettori di 11 stati e due territori dovranno esprimere la loro preferenza anche per i rispettivi Governatori con una disparità dovuta al fatto che in ognuno dei 50 stati le elezioni locali si tengono in tempi diversi: mediamente il mandato governativo dura 4 anni, ma in alcuni casi è limitato a 2 e corrisponde sempre anche al mandato di Camera e Senato locali (del tutto simili a quelli federali).

Al voto oggi saranno chiamati solamente gli elettori di Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, Carolina del Nord, Dakota del Nord, Utah, Vermont, Washington e Virginia Occidentale che sono in larghissima parte governati da poteri Repubblicani: solamente il Carolina del Nord, Delaware e Washington attualmente sono in carica Governatori Dem con i sondaggi quasi unanimi sul fatto che in ognuno degli 11 stati si vedrà riconfermata l’attuale squadra governativa.

Nel dettaglio e in ordine alfabetico (prima il Dem e poi il Repubblicano): in Carolina del Nord si sfideranno Josh Stein e Mark Robinson; in Dakota del Nord Merrill Piepkorn e Kelly Armstrong; nel Delaware Matt Meyer e Mike Ramone; in Indiana Jennifer McCormick e Mike Braun; in Missouri Crystal Quade e Mike Kehoe; in Montana Ryan Busse e Greg Gianforte; nel New Hampshire Joyce Craig e Kelly Ayotte; nello Utah Brian King e Spencer Cox; in Vermont Esther Charlestin e Phil Scott; a Washington Bob Ferguson e Dave Reichert ed – infine – in Virginia Occidentale Steve Williams e Patrick Morrisey.