Come sono andate elezioni e referendum? Tutti risultati/ Chi ha vinto e chi ha perso

Non sono mancate le sorprese nei risultati delle elezioni e del referendum, soprattutto se consideriamo i sondaggi che hanno accompagnato l’ultima fase di questa inedita – causa Covid – campagna elettorale. Lo dimostra la Puglia, dove Raffaele Fitto era favorito su Michele Emiliano. Gli occhi degli analisti erano però puntati anche e soprattutto sulla Toscana, perché un’eventuale vittoria della leghista Susanna Ceccardi avrebbe portato il centrodestra alla guida della Regione per la prima volta. Le conseguenze per il Pd e il governo sarebbero potute essere notevoli… Chi ha vinto le elezioni? Eugenio Giani può già festeggiare per la sua vittoria anche se i risultati non sono ancora definitivi. Per il centrosinistra è ancor più netta la vittoria nella Regione Campania, probabilmente la più scontata. Vincenzo De Luca non è sembrato mai in discussione. Visto che Giani e De Luca hanno già vinto, il centrosinistra spera nel “colpo” di Emiliano in Puglia. Decisivo sembra essere il voto disgiunto nel vantaggio che il governatore uscente sta accumulando su Fitto.

COME SONO ANDATE ELEZIONI E REFERENDUM

Così si configura all’orizzonte un pareggio tra centrosinistra e centrodestra alle Elezioni Regionali 2020, nello specifico un 3 a 3. In bilico al momento è solo l’esito del voto pugliese, perché Giovanni Toti può considerarsi già il vincitore nella Regione Liguria. Il centrodestra festeggia anche in Veneto, dove è stata ottenuta la vittoria più schiacciante di questa tornata elettorale: già dopo la chiusura dei seggi è apparsa netta la vittoria di Luca Zaia, poi consolidata con i numeri “veri”. Curioso qui il fatto che la lista a sostegno del governatore riconfermato abbia sconfitto l’alleata Lega che lo sosteneva. Ma ci sarà tempo nel Carroccio per tutte le valutazioni del caso. Tra i risultati che sorridono al centrodestra c’è senza dubbio quello delle Marche. Se l’impresa in Toscana non è riuscita, nelle Marche invece è crollata la roccaforte rossa. Nessuna chance per Mangialardi, partito subito dietro Francesco Acquaroli, che sta regalando una vittoria importante a Fratelli d’Italia in queste Elezioni Regionali 2020.



