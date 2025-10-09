Amici 25, come sono andate le sfide di Frasa, Flavia, Michele e Anna? Gli esiti e le anticipazioni della nuova registrazione del talent

Come sono andate le prime sfide di Amici 25? La scorsa settimana, ben 5 allievi sono finiti in sfida per ‘demerito’, ovvero a causa della classifica stilata dai giudici esterni. Frasa, Flavia, Matilde, Michele e Anna si sono preparati tutta la settimana per tentare di vincere questo primo ostacolo; ma chi ce l’ha fatta e chi, invece, è stato eliminato? La sfida di Matilde è stata la prima e l’abbiamo già vista durante il daytime settimanale: la ballerina è riuscita a vincere, seppur con qualche difficoltà.

Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio, frecciatine ad Amici 25: "La posso denunciare?"/ Cos'è successo in diretta

Nel daytime di Amici 25 del 9 ottobre è andata poi in onda la sfida di Flavia contro la sfidante Eva, vinta dall’allieva titolare senza particolare sforzo. Domani, molto probabilmente, vedremo invece la sfida di Frasa in onda su Canale 5, ma le anticipazioni di SuperguidaTV ci svelano che anche lui ha superato il suo primo ostacolo, rimanendo nella scuola.

Opi nei guai ad Amici 25: scontro con Lorella Cuccarini e critiche di Gigi D'Alessio/ Esibizione finisce male

Come sono andate le sfide di Michele e Anna nella nuova registrazione di Amici 25

Come sono andate, invece, le sfide che si sono tenute nel corso della registrazione di Amici 25 di oggi 9 ottobre? Michele e Anna hanno sostenuto e vinto entrambi la propria sfida. La sfida di Anna è stata giudicata da Maura Paparo, vecchia conoscenza di Amici, che ha però trovato qualche difficoltà nel giudizio, trovando anche la rivale all’altezza della scuola. Alla fine, ha deciso di dare ad Anna ancora una possibilità di ambientarsi e dare il meglio di sé in questo percorso.

La sfida di Michele è stata invece giudicata da Wad e ha visto l’allievo esibirsi sulle note di Glicine, brano di Noemi, contro Ancora dello sfidante. Wad ha così ritenuto il primo più valido a rimanere nella scuola di Canale 5. Tutti e cinque gli allievi in sfida, dunque, hanno vinto e sono rimasti nella scuola.

Registrazione Amici 25, puntata 12 ottobre 2025/ Classifiche e chi è finito in sfida: pianti e liti in studio