Alice ed Ellen Kessler sono morte a 89 anni insieme: dalla Germania arriva l'indiscrezione sul ricorso all'eutanasia assistita.

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Alice ed Ellen Kessler che si sono spente a 89 anni insieme. Le Gemelle Kessler sono state un’icona della televisione italiana negli anni ’60. Classe 1936, le gemelle Kessler sono state cantanti, ballerine, attrici e intrattenitrici e con la loro bellezza avevano anche conquistato il mondo della televisione italiana diventando famosissime. Erano note anche come le “gambe della nazione” per la loro capacità di catalizzare l’attenzione del pubblico.

In televisione sono state protagoniste di tantissimi programmi di successo e la loro scomparsa è diventata immediatamente virale. La notizia delle morte contemporanea di Alice ed Ellen Kessler è diventata immediatamente virale scatenando dubbi sui motivi della scomparsa. A svelare dettagli sulla causa della morte delle gemella Kessler è Blid.

Gemelle Kessler morte: la Bild svela la causa

Sono pochissimi i dettagli sulla morte delle Gemelle Kessler che, stando a quanto fa sapere Blid, avrebbero scelto di andarsene insieme chiedendo l’eutanasia assistita che, in Germania, può essere chiesta dall’interessato che può “agire sotto la propria responsabilità e di propria spontanea volontà”. La persona, inoltre, che chiede l’eutanasia assistita, dev’essere maggiorenne e dev’essere capace di agire.

Inseparabili nella vita, Alice ed Elen Kessler avevano chiesto di essere sepolte insieme, in un’unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello. “Che ricordi, riposino in pace”, scrive un utente su X. “Un pezzo di storia del costume italiano e internazionale se ne va. Ma forse è giusto così, sempre insieme, fino alla morte”, ha aggiunto un altro.

