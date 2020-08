Come sorelle 2, ci sarà?/ Anticipazioni: un indizio fa tremare i fan della serie

Come sorelle 2 ci sarà? Stasera, mercoledì 26 agosto 2020, vedremo l’ultima puntata della prima stagione della serie tv turca in onda su Canale 5. I fan allora hanno iniziato a chiedersi se vedranno un episodio conclusivo oppure se si dovranno aspettare un sequel. Al momento però sono diversi gli indizi che fanno propendere la risposta verso il no, la soap turca potrebbe terminare davvero qui. Imdb è uno dei portali più affidabili per quanto riguarda serie tv e film, andando a visitare la pagina dei Come sorelle si può notare un piccolo particolare, evidenziato da TvSerial.it, che è indicativo. A fianco del titolo troviamo il 2019 come anno di produzione, quando ci troviamo di fronte a una serie in evolversi a fianco dello stesso si trova un trattino. In questo caso il 2019 sembra sia la data di inizio che quella conclusiva della serie.

Come sorelle 2, ci sarà? Bocche serrate dalla produzione

Difficile dire se Come sorelle 2 ci sarà, al momento non sono però arrivate notizie ufficiali in una direzione o nell’altra. Se si controlla il sito ufficiale della casa di produzione della soap opera turca, Star Tv, non troviamo nessuna conferma in merito a una seconda stagione in cantiere ma solamente il riepilogo degli otto episodi della prima. L’unico motivo per il quale rimane una flebile fiammella di speranza è legato all’emergenza sanitaria per Coronavirus. Questo perché ci troviamo di fronte a un momento molto particolare, senza precedenti, che ha rallentato tutto e di conseguenza anche la produzione di serie tv. Staremo a vedere quello che accadrà in seguito.



