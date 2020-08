Come sorelle/ Anticipazioni 14 agosto: Cahide incontra le figlie, ma…

ANTICIPAZIONI COME SORELLE DEL 14 AGOSTO 2020

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 14 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Come sorelle in prima tv assoluta. Sarà il sesto,

EPISODIO 6 – Cahide può finalmente conoscere le sue ragazze, anche se Deren e Azra continuano ad essere fredde nei suoi confronti. La donna è anche costretta ad accettare la colpa di aver ucciso il marito, non potendo rivelare loro la verità sulla responsabilità di Cemal. Il cognato infatti continua a minacciarla e la tiene in scacco, soprattutto grazie a tutto ciò che ha scoperto sulle ragazze. Anche se a fatica, Cahide trova finalmente un modo per liberarsi di Cemal, ma avrà bisogno dell’aiuto della sua ex compagna di cella per riuscire a mettere in atto il suo piano. Ancora una volta però gli eventi e il destino si metteranno contro di lei.

COME SORELLE, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Come sorelle: Cahide (Ece Uslu) cerca di sfuggire a Cemal (Emre Kinay), che la convince invece di essere innocente. La donna infatti lo accusa di aver ucciso suo fratello, ma Cemal le fa notare che se così fosse, lei avrebbe di sicuro sbagliato a lasciarlo con le sue figlie. Mentre Ipek (Sevda Erginci) scopre che Azra (Özge Özacar) è stata prelevata da Okan (Burak Demir), Kenan (Burak Yamantürk) rivela a Deren (Melis Sezen) che è stato uno dei suoi uomini ad appiccare l’incendio alla tenuta. Più tardi, Ipek si mette in contatto con Azra, ma è Okan a rispondere al suo posto. Intanto, Cahide trova ospitalità in casa di Afet (Hülya Duyar), non sapendo che è la madre adottiva di Ipek. La donna invece scopre tutto quando le viene mostrata una foto delle tre figlie da piccole. Decide così di mentirle e negare di conoscere Ipek. Sconsolata, Cahide decide di andare a fare visita a Cemal, che di contro inizia a fare un gioco crudele con lei. Nel frattempo, Ipek e Sinan (Seçkin Özdemir) cercano di portare via Azra, ma Okan si oppone. Per evitare che il criminale faccia del male alla sorella, Azra decide di mentirle e di rimanere con Okan. Ipek chiede invece l’aiuto di Cemal per riuscire a salvare Azra, mentre Afet cerca di convincere Cahide a non cercare più le figlie. Alla fine, Ipek è costretta a tornare alla tenuta a mani vuote. Il giorno dopo, Kenan le conferma che il responsabile dell’incendio è Sabdullah e che ha preso i soldi di chi ha voluto l’incendio per saldare un suo debito. Intanto, Cemal convince Cilem a dare una seconda possibilità ad Azra e si presentano entrambi alla villa di Okan.

La ragazza viene liberata, ma Cilem impone all’ex amica a continuare a scambiarsi le identità. Quella sera, Azra ritorna alla tenuta e chiede perdono a Mahir, che però è ormai ferito dal suo comportamento. Cemal annuncia poi a Ipek di voler saldare il debito della tenuta e che la madre è uscita dal carcere. Ipek decide subito di perdonarla, mentre Deren è convinta di non volerlo fare. Quando Afet scopre la verità sul passato di Cahide, la donna viene rimessa in strada e decide di contattare Cemal. Intanto, Kenan scopre che la Polizia vuole arrestare Deren, che confessa la verità. Poco dopo, Aras (Yunus Narin) raggiunge la tenuta e Kenan lo aggredisce prima di rivelare alla sorellastra che il padre ha preso la colpa al posto suo. Dopo l’aggressione, Deren cambia idea su Kenan e lo allontana. Dopo aver fatto uccidere Okan, Cemal recupera Cahide e si offre finalmente di portarla dalle figlie. Prima però la mette al corrente della morte di Tekin e del coinvolgimento delle ragazze

