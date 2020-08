Come Sorelle/ Anticipazioni 21 agosto: Cahide cerca di uccidere Cemal, ma…

COME SORELLE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 21 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Come Sorelle in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Cemal (Emre Kinay) rivela a Cahide (Ece Uslu) quanto accaduto la notte delle nozze di Ipek (Sevda Erginci) e le mostra le prove fotografiche. Intanto, Cilem (Elifcan Ongurlar) provoca Azra (Özge Özacar) per metterla in difficoltà di fronte alle sue sorelle e la spinge a dire la verità sulla sua identità. La vera Cilem però non intende far parte di quella famiglia e preferisce andare via. Più tardi, Azra rivela tutto anche a Mahir (Burak Çelik), mentre Kenan (Burak Yamantürk) riesce finalmente a parlare con Deren (Melis Sezen), che però lo allontana ancora una volta. Convinta da Cemal, Cilem ritorna alla tenuta e finge di aver agito in malo modo perchè era sconvolta. Lo zio rivela poi alle ragazze che Cahide vuole incontrarle, ma Deren ha dei dubbi e Cilem è sul piede di guerra. Solo Ipek vuole prima conoscere la versione della madre e comprendere perchè le ha abbandonate. Poco dopo, Azra rivela a Ipek e Deren di volersi costituire al posto loro, ma le sorelle la fermano. Nel frattempo, Cemal viene informato che la Polizia sta indagando sui crediti di Tekin. Ipek invece confessa a Sinan (Seçkin Özdemir) di non aver mai amato Malik, ma evita di dirgli di averlo ucciso. Quella sera, Cahide rivede finalmente le figlie, ma Cilem le chiede di starle lontana. Poi la mette di fronte al fatto che ha ucciso il loro padre: Cahide decide di mentire e si limita a fare le sue scuse, sotto lo sguardo attento di Cemal.

Dopo aver compreso che il cuore di Ipek è libero, Sinan prende una decisione sul suo futuro: rimarrà in città. Il giorno dopo, Cemal convince Ipek ad assumere Gulistan (Çiçek Acar) come governante. Poco dopo, Deren ripensa alla sua infanzia priva d’amore e aggredisce Cahide. Vuole sapere la verità sulla morte del padre, ma la donna deve prima sapere cosa dire da Cemal. Cahide invece preferisce dire la verità: amava molto il marito e non l’ha ucciso, ma le prove erano tutte contro di lei. Deren riesce finalmente ad accogliere la madre e poi riceve una visita di Kenan. L’uomo le rivela di essersi sentito male e la spinge a visitarlo. Anche se compiaciuta, Deren fa di tutto per non baciarlo. Intanto, Cemal costringe Cahide ad organizzare il loro matrimonio: se non accetterà, perderà le sue figlie. Più tardi, Cilem ha delle perdite e Cahide le rimane vicino fino a che il medico non rivela che la bambina non è in pericolo. La donna incontra poi una sua vecchia amica, Leila, con cui si mette d’accordo per fuggire con le figlie. La tensione però le provoca un incubo sull’arresto delle figlie. Le ragazze invece si trovano in spiaggia e Deren si lascia sfuggire qualcosa sul delitto, non sapendo che Sinan si trova nei paraggi. Il giorno dopo, Cemal rivela a Cahide di aver fatto trovare l’auto di Tekin alla Polizia.

COME SORELLE, ANTICIPAZIONI DEL 21 AGOSTO 2020

EPISODIO 7 – Cahide si trova in una situazione di stallo: ora che la Polizia ha trovato l’auto di Tekin grazie a Cemal, il futuro delle figlie è in pericolo. Cemal ripete ancora alla donna le sue condizioni: se vorrà salvare la vita delle ragazze, dovrà per forza sposarlo. Ipek invece ha dei forti dubbi su Sinan. Il figlio di Tekin sa dove si nasconde il corpo dell’uomo e la ragazza non sa se userà l’informazione per consegnarle all’autorità. Sinan però preferisce svanire nel nulla senza avvisare nessuno e le ragazze iniziano a temere che sia andato in Centrale per depositare la denuncia nei loro confronti. Nel frattempo, Cahide organizza un nuovo piano per salvare le figlie e non sposare Cemal. Mentre i due si dirigono al Municipio per le nozze, la donna manda l’auto del cognato fuori strada, ma lui riesce a salvarsi e di lei si perde ogni traccia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA