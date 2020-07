Come Sorelle/ Anticipazioni 29 luglio: chi salverà Ipek?

COME SORELLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 29 LUGLIO

Chi salverà Ipek? Questa è la domanda che possiamo farci a poche ore dalla messa in onda della quarta puntata di Come Sorelle. La serie turca tornerà in onda oggi, 29 luglio, su Canale5 dalle 21.30 circa, portando sullo schermo le conseguenze dell’incendio scoppiato alla tenuta giusto nel magazzino in cui era conservato l’olio che avrebbe dovuto risollevare le sorti della tenuta. Ipek ha fatto tanto per ottenere una rateizzazione del suo debito convinta di poter pagare con l’olio raccolto ma proprio il suo creditore nonché zio ha pagato gli uomini di Kenan per fare il lavoro sporco. All’insaputa di quest’ultimo, proprio loro hanno appiccato l’incendio che ha ridotto sul lastrico la vedova di Tekin che adesso dovrà trovare altre risorse per salvare la tenuta che apparteneva al padre. Fino a dove si spingerà?

IPEK BUSSA ALLA PORTA DI CEMAL IN COME SORELLE

Le anticipazioni della quarta puntata di Come Sorelle parlando di una decisione importante che la spingerà a bussare alla porta di Cemal, suo zio, per chiedergli un prestito. Proprio il cliente misterioso che ha detto sì all’acquisto del suo olio sembra l’unico a cui chiedere una mano in questo momento, ma sarà davvero questa la decisione giusta da prendere? Sembra che Ipek voglia fare a modo suo dicendo no alla proposta di Sinan, figlio di Tekin, e anche a quella delle sorelle ma questo non fermerà Deren pronta a sacrificarsi prendendo il posto di Aras in prigione per avere i soldi da consegnare alla bella morettina. Kenan le permetterà di fare questo sacrificio? Cosa succederà quando scoprirà che proprio i suoi uomini hanno appiccato l’incendio? Sullo sfondo rimane la rovente questione Azra. La finta sorella dovrà fare i conti con il malavitoso che la cerca, lo stesso che ha rovinato la vita alla stessa Cilem, alla fine si consegnerà a lui e pagherà il suo debito o continuerà a scappare? Infine, la madre delle tre sorelle sarà finalmente libera di lasciare il carcere, indovinate dove troverà lavoro…



