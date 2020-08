Come Sorelle/ Anticipazioni 5 agosto: Azra ritornerà a casa?

COME SORELLE ANTICIPAZIONI DEL 5 AGOSTO 2020

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 5 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Come Sorelle in prima tv assoluta

EPISODIO 5 – Il destino fa in modo che Cahide e Cemal si rivedano di nuovo, dopo che lui ha raggiunto la tenuta di Ipek con una scusa. Cahide vorrebbe parlare con il cognato solo delle sue figlie, ma alla fine decide di non chiedergli nulla. Intanto, Azra continua a stare con Okan dopo aver mentito su tutte le verità che nasconde. Anche se Ipek e Deren riescono a trovarla, non riescono a convincerla di tornare alla villa. Intanto, Cahide chiede l’aiuto di Afet e le rivela tutta la verità sulle figlie. Afet però cerca di fare in modo che la donna lasci Gunesli Bahce. In seguito, Cemal affronta Cahide e le confessa che c’è una cosa che deve sapere, prima di poter rivedere le tre figlie.

COME SORELLE, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana in Come Sorelle: Ipek (Sevda Erginci) accusa Sinan (Seçkin Özdemir) di essere identico al padre, crudele e senza sensibilità. Intanto, Cahide (Ece Uslu) esce di prigione, mentre Cilem (Elifcan Ongurlar) inizia a sentirsi male per via di alcune complicazioni con la gravidanza. Gulistan (Çiçek Acar) però finge di non ascoltare le sue grida di aiuto. Si mette quindi in contatto con lo zio, che risponde quando la ragazza si trova già sul pavimento. Cemal si precipita alla villa poco prima che Cahide esca di prigione, sicura di essere rimasta del tutto da sola. Ipek invece rivela ad Azra (Özge Özacar) di volersi mettere in contatto con Cemal, anche se la finta sorella tenta di farle cambiare idea. Poco dopo, Sinan affronta Ipek: ha capito che l’incendio potrebbe esserle servito per sanare i debiti del marito. Convinto che stia andando a trovare Tekin, Sinan la obbliga a farsi accompagnare per smascherare le sue menzogne.

Nel frattempo, Deren rivede il fratellastro e gli comunica di aver deciso di accettare la proposta della madre. Aras (Yunus Narin) cerca di farla ragionare, ma la ragazza ha ormai scelto quale destino vivere. Gli chiede però di aiutarla ad affrontare la cosa. Poco dopo, scopre che qualcuno si è introdotto alla villa e ha rubato ogni oggetto di valore, soldi compresi. Deren inizia a preoccuparsi: Ipek aveva nascosto il telefono di Tekin, che ora è scomparso. Dopo aver seminato Sinan, Ipek incontra finalmente lo zio, che finge di non sapere chi abbia davanti. Sinan però la localizza e si introduce nella villa, dove si imbatte in Deren. Celam interviene appena in tempo per impedire che i due scoprano la verità sulla ragazza. Nel frattempo, Azra si rifugia a casa di Mahir (Burak Çelik) dopo aver scoperto che Okan (Burak Demir) è sulle sue tracce. Ormai decisa a rimediare ai guai, Azra si mette in contatto con Deren e le impone di incontrarsi senza la presenza di Cemal. Lo zio intanto si presenta a casa di Cahide, che però ha già raggiunto la città in cui vivono le figlie. Convinto da Sinan, Mahir si presenta alla villa e riferisce a Ipek che Azra ha rubato i soldi di Sinan. Mentre Cahide trova lavoro alla tenuta, Deren trova il cellulare di Malik nell’ufficio di Kenan, non sapendo che è estraneo all’incendio. Anche la vera Cilema raggiunge la villa, sotto falso nome, mentre Azra si consegna a Okan dopo aver mentito a Mahir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA