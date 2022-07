Come Sorelle/ Anticipazioni prima puntata: İpek, Deren e Çilem si ritrovano dopo anni

Come Sorelle, anticipazioni prima puntata su Canale 5

Oggi 2 luglio 2022 su Canale 5, al posto del consueto appuntamento con Verissimo va in onda la prima puntata di Come sorelle. La serie televisiva turca è composta da 8 episodi da 120 minuti, ed è già stata trasmessa in Italia in prima serata su Canale 5 nel 2020. Torna dunque a partire da oggi in replica su Canale 5 nella fascia pomeridiana.

La trama di Come Sorelle si incentra sulla storia di Cahide, una donna felicemente sposata che, insieme a suo marito, ha avuto tre bambine: İpek, Deren e Çilem. La donna però viene incastrata per l’assassinio del marito dal cognato Cemal ed è per questo costretta a lasciare le sue tre figlie che finiscono tutte e tre in orfanotrofio. Da quel momento sono trascorsi anni e le tre bambine hanno vissuto tre vite diverse e separate.

Come Sorelle, la nuova vita di İpek, Deren e Çilem

Nel corso della prima puntata di Come Sorelle, İpek, Deren e Çilem si ritrovano tanti anni dopo, scoprendo di essere sorelle. Le tre si incontrano al matrimonio di una delle tre, iniziando a scoprire com’è stata la loro vita negli anni precedenti. Scopriamo che İpek è stata adottata da una famiglia amorevole, proprietaria di un oliveto nella città di Güneşli Bahçe. Deren e Çilem, invece, oggi vivono a Smirne. La prima è diventata medico dopo essere stata adottata da una famiglia benestante; Çilem, invece, è cresciuta in orfanotrofio, ora vive insieme alla sua migliore amica Azra, la quale lavora come cantante. Le cose per le tre ragazze sono però destinate a complicarsi ulteriormente quando İpek decide di sposare il temibile Tekin.

