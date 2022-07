Come Sorelle/ Anticipazioni repliche 9 e 16 luglio 2022: Sinan viene accusato dell’omicidio di Tekin

Come Sorelle, cos’è accaduto nella seconda puntata?

Torna su Canale 5, in replica oggi 9 luglio 2022, la serie made in Turchia Come Sorelle, prodotta dagli stessi autori di Cherry Season e di Bitter Sweet. Nel secondo episodio scopriamo cos’è accaduto dopo l’omicidio di Tekin. La mattina successiva al dramma arriva alla villa Sinan, figlio dell’uomo da sempre in pessimi rapporti con il padre. Mentre Deren rientre a Izmir, Azra e Ipek cercano di ripulire le tracce del delitto.

I problemi però inseguono Azra. La migliore amica di Çilem, con la quale è cresciuta in orfanotrofio, scopre che quest’ultima è stata rapita. Ma non è tutto perché deve far fronte ad un altro dramma: il suo futuro marito Burak è stato ucciso. Dietro il delitto sembra esserci un furto – della droga a un trafficante – compiuto dalla donna tempo prima.

Come Sorelle, le anticipazioni della terza puntata

Nel terzo episodio di Come sorelle, che andrà in onda in replica sabato prossimo, 16 luglio 2022, Sinan viene accusato dell’omicidio di Tekin. Non ci sono però prove a sufficienza per trattenerlo, così viene rilasciato. Intanto Cahide decide di accettare di sposare Cemal, in cambio lui starà lontano dalle sue figlie. Quando però scopre che Cemal non ha alcuna intenzione di lasciar stare le figlie, il patto viene annullato.

Cilem la prende male e finisce per giurare vendetta alla donna. Intanto Ipek, aiutata da Refik, è certa di riuscire a saldare la prima delle tre rate del debito contratto da suo marito Tekin. Ma Cemal ci rimette lo zampino e, per vendicarsi di Cahide, fa bruciare tutto l’olio che doveva essere venduto, gettando Ipek nella disperazione.

